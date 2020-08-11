Por críticas de Gilmar a Deltan, União é condenada a pagar R$ 59 mil

Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal, chamou os integrantes da força tarefa Lava Jato de "cretinos", "gentalha", "covardes", "voluptuosos", "voluntaristas", "espúrios", "reles" e "vendilhões do templo" Crédito: Fellipe Sampaio /SCO/STF

A Justiça condenou a União a pagar R$ 59 mil por declarações críticas do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), dirigidas ao coordenador da força-tarefa da Operação Lava Jat o no Paraná, Deltan Dallagnol. Cabe recurso da decisão.

A sentença do juiz Flavio Antônio da Cruz, da 11ª Vara da Justiça Federal de Curitiba, foi proferida na sexta-feira (07) e atende a um pedido do próprio Dallagnol, que entrou com ação contra o ministro em dezembro de 2019 por "insinuações, acusações e ofensas de distintos naipes e calibres, em sessões de julgamento ou em entrevistas concedidas à imprensa".

Na visão do magistrado, Gilmar Mendes excedeu o limite do "razoável" e ofendeu a honra do procurador em declarações públicas.

Ninguém pode ser censurado por criticar ou por defender a operação Lava Jato. Tampouco é cabível a repreensão de alguém pelo fato de criticar algum servidor do povo e suas atividades. O problema não está na crítica; está na forma com que ela se apresenta, escreveu o juiz.

Isso não pode ser feito de qualquer modo, atingindo-se a honra dos servidores do povo que nela atuam. Não se pode confundir a crítica democrática à atividade do órgão público com a crítica pessoal, endereçada aos sujeitos, por meio de impropérios, insinuações ou aleivosias, completou.

Na sentença, são reunidos diversos de exemplos de declarações do ministro consideradas ofensivas pela Justiça, incluindo comparação da força-tarefa a uma organização criminosa formada por "gente muito baixa, muito desqualificada" e insinuações de que os procuradores da Lava Jato queriam lucrar com a operação.

O documento traz ainda a transcrição de falas de Gilmar Mendes durante julgamento, em março do ano passado, sobre a competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que apresentam conexão com crimes eleitorais, em que o ministro chamou os integrantes da força tarefa Lava Jato de "cretinos", "gentalha", "covardes", "voluptuosos", "voluntaristas", "espúrios", "reles" e "vendilhões do templo".

COM A PALAVRA, GILMAR