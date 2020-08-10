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Quer liberdade

Queiroz pede habeas ao Supremo; Gilmar Mendes vai decidir

Ministro Gilmar Mendes vai analisar pedido da defesa do ex-assessor do senador Flavio Bolsonaro que está em prisão domiciliar com a mulher Márcia Aguiar desde julho, quando foram beneficiados por decisão do presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2020 às 20:28

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 20:28

Fabrício Queiroz no momento da prisão em Atibaia, interior de São Paulo
Fabrício Queiroz no momento da prisão em Atibaia, interior de São Paulo Crédito: Polícia Civil de SP
A defesa do ex-assessor parlamentar Fabrício Queiroz apresentou habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal (STF) nesta segunda (10). O pedido foi direcionado ao ministro Gilmar Mendes, que no ano passado paralisou as investigações sobre "rachadinha" ao atender um pedido da defesa do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). O caso está sob segredo de Justiça.
Queiroz está em prisão domiciliar desde o início de julho, quando foi beneficiado pela decisão do presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, durante o recesso do Judiciário.
A liminar também estendeu o benefício à esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, que até então estava foragida da Justiça. A decisão de Noronha pode ser revista pela Quinta Turma da Corte, mas o caso está parado devido à licença médica do relator, ministro Felix Fischer.
Na semana passada, a defesa de Queiroz protocolou pedido para que a relatoria do processo deixasse as mãos de Fischer, considerado linha-dura entre colegas da Corte. Pessoas próximas do presidente Jair Bolsonaro e que acompanham o processo avaliam que a divulgação recente de cheques envolvendo Queiroz e a primeira-dama Michelle Bolsonaro municiem o ministro a revogar a prisão domiciliar e mandar Queiroz e Márcia Aguiar para a prisão.

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Extratos bancários de Queiroz anexados à investigação do Ministério Público do Rio apontam que o ex-assessor depositou 21 cheques em nome de Michelle Bolsonaro entre 2011 e 2016, totalizando R$ 72 mil. Lançamentos na conta de Márcia Aguiar, por sua vez, indicam outros R$ 17 mil em cheques para a primeira-dama.
O detalhamento dos depósitos de Queiroz em nome de Michelle foi revelado pela Revista Crusoé nesta sexta, 7, e confirmado pelo Estadão. O ex-assessor é amigo de longa data do presidente Jair Bolsonaro, e trabalhou por mais de dez anos nos gabinetes da família no Rio. Queiroz também empregou a mulher e filhas como assessoras dos Bolsonaros nos últimos anos.
O temor da família presidencial é que, uma vez presos, Queiroz e Márcia fechem acordos de delação premiada.
O ex-assessor parlamentar foi preso no dia 18 de junho em Atibaia (SP) nas investigações que miram esquema de rachadinha (apropriação parcial ou total dos salários de servidores) no gabinete de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio. Ambos negam qualquer participação ou conhecimento dos supostos crimes.

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