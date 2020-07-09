Presidente do STJ decide colocar Queiroz em prisão domiciliar

Prisão de Fabrício Queiroz em Atibaia, interior de São Paulo Crédito: Divulgação/ Policia Federal

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, decidiu nesta quinta-feira (9) colocar Fabrício Queiroz em prisão domiciliar. A esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, que está foragida desde o dia 18 de junho, também obteve o benefício por determinação do magistrado.

Como o jornal O Estado de S. Paulo mostrou no mês passado, Noronha tem perfil governista: em decisões individuais, atendeu aos desejos da Presidência da República em 87,5% dos pedidos que chegaram ao tribunal. Em maio, por exemplo, livrou o presidente Jair Bolsonaro de mostrar exames de coronavírus . Na época, Bolsonaro se recusava a mostrar os testes, mas acabou divulgando os documentos após um recurso feito ao Supremo Tribunal Federal.

No habeas corpus, a defesa pede a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

Os advogados citam o estado de saúde de Queiroz e o contexto de pandemia de Covid-19 , além de criticarem fundamentos da medida autorizada pela Justiça.

O caso estava prestes a ter a primeira denúncia apresentada quando o foro de Flávio foi mudado. O MP entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a investigação volte para a primeira instância.

TORNOZELEIRA

Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar devem ficar em casa e usar tornozeleira eletrônica. Esse mesmo pedido já tinha sido feito pelos advogados do ex-assessor logo após a prisão. No entanto, o HC foi negado pela desembargadora Suimei Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

ADVOGADO DOS BOLSONARO