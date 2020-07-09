Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Presidente do STJ decide colocar Queiroz em prisão domiciliar
Caso das rachadinhas

Presidente do STJ decide colocar Queiroz em prisão domiciliar

Em decisões individuais, João Otávio de Noronha foi favorável à Presidência da República em 87,5% dos pedidos que já chegaram ao tribunal
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 16:46

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 16:46

Prisão de Fabrício Queiroz em Atibaia, interior de São Paulo
Prisão de Fabrício Queiroz em Atibaia, interior de São Paulo Crédito: Divulgação/ Policia Federal
O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha, decidiu nesta quinta-feira (9) colocar Fabrício Queiroz em prisão domiciliar. A esposa de Queiroz, Márcia Aguiar, que está foragida desde o dia 18 de junho, também obteve o benefício por determinação do magistrado.
Como o jornal O Estado de S. Paulo mostrou no mês passado, Noronha tem perfil governista: em decisões individuais, atendeu aos desejos da Presidência da República em 87,5% dos pedidos que chegaram ao tribunal. Em maio, por exemplo, livrou o presidente Jair Bolsonaro de mostrar exames de coronavírus. Na época, Bolsonaro se recusava a mostrar os testes, mas acabou divulgando os documentos após um recurso feito ao Supremo Tribunal Federal. 
Queiroz foi alvo de prisão preventiva há cerca de três semanas. Ele é suspeito de praticar obstrução da Justiça durante o processo que apura a existência de rachadinha no gabinete de Flávio Bolsonaro, um dos filhos do presidente da República.

Veja Também

Mulher de Queiroz via família como 'marionete' de Wassef

No habeas corpus, a defesa pede a conversão da prisão preventiva em domiciliar.
Os advogados citam o estado de saúde de Queiroz e o contexto de pandemia de Covid-19, além de criticarem fundamentos da medida autorizada pela Justiça.
O caso estava prestes a ter a primeira denúncia apresentada quando o foro de Flávio foi mudado. O MP entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para que a investigação volte para a primeira instância. 

TORNOZELEIRA

Fabrício Queiroz e Márcia Aguiar devem ficar em casa e usar tornozeleira eletrônica. Esse mesmo pedido já tinha sido feito pelos advogados do ex-assessor logo após a prisão. No entanto, o HC foi negado pela desembargadora Suimei Cavalieri, da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio (TJ-RJ).

ADVOGADO DOS BOLSONARO

Por falar em casa, Queiroz foi preso em 18 de junho na casa de Frederick Wassef, então advogado de Flavio Bolsonaro e figura próxima ao presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o próprio presidente, Wassef também trabalhava para ele. Após o paradeiro do ex-assessor de Flávio ter sido revelado, Wassef deixou a defesa de Flávio.

Veja Também

Carlos Bolsonaro diz que fará novo "movimento pessoal" após ação do Facebook

"Gabinete do ódio": Servidores bolsonaristas do ES coordenam rede contra adversários

Com Covid-19, Bolsonaro dá aula do que não fazer

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motociclista de 18 anos morre após ser atingido por caminhão em Pinheiros
Imagem de destaque
Por que a guerra do Irã ameaça o coração do agronegócio brasileiro
Imagem de destaque
BBB 26 terá botão misterioso com poder decisivo para o Paredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados