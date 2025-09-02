Violência

Policial civil é morto a tiros na frente do filho de 10 anos em Angra dos Reis

O ataque ocorreu por volta das 20h30, no bairro Balneário, quando o inspetor deixava a igreja acompanhado do filho

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 10:14

Imagens de câmeras de segurança registraram quando um homem armado desce e dispara contra o agente no momento em que ele entrava no carro Crédito: Reprodução/Câmera de Segurança

A Polícia Civil investiga a morte do inspetor Elber de Freitas Fares, 50, assassinado na noite deste domingo (31) em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio. O policial foi baleado na frente do filho de 10 anos, que tentou reanimá-lo após o ataque. Até a tarde desta segunda-feira (1º), ninguém havia sido preso e a motivação do crime seguia desconhecida. O ataque ocorreu por volta das 20h30, no bairro Balneário, quando o inspetor deixava a igreja acompanhado do filho. Imagens de câmeras de segurança mostram pai e filho caminhando até o carro estacionado do outro lado da rua.



Segundo a gravação, o veículo se aproximou, reduziu a velocidade e retornou de ré. Um homem armado desceu e disparou contra o agente no momento em que ele entrava no carro. Elber foi atingido por dois disparos, um no abdômen e outro no pescoço. Após a queda, o filho correu em direção ao pai e tentou socorrê-lo. Outras pessoas que estavam na igreja também aparecem no vídeo se aproximando. O inspetor chegou a ser atendido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiu e morreu na unidade de saúde.

A vítima era lotada na 166ª DP (Angra dos Reis), unidade que agora conduz a investigação com o apoio de outras delegacias da região. A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para identificar o autor dos disparos e outros possíveis envolvidos. A Polícia Militar, por sua vez, disse ter sido acionada para ocorrência na rua Presidente Castelo Branco. Quando a equipe chegou, o policial já havia sido socorrido. O local foi preservado e periciado. Ainda na noite de domingo, uma operação foi montada na rodovia Rio-Santos, com revista a todos os veículos que passavam, mas ninguém foi preso.

Investigadores trabalham com a hipótese de execução ou de tentativa de assalto. A apuração também considera o fato de que, próximo ao local do homicídio, funciona um prédio de uma empresa de TV a cabo que, segundo moradores, foi alvo de tentativas de invasão por criminosos. Facções que dominam comunidades da região costumam explorar serviços clandestinos de internet e TV, o que teria gerado conflitos envolvendo a empresa. Ainda não há informações sobre a relação do caso com a atuação do inspetor na corporação ou sobre possíveis ameaças que ele pudesse ter recebido.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta