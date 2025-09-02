Mulher é presa após esfaquear o marido por ciúmes em Cariacica

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:24
Uma mulher de 42 anos foi presa por esfaquear o marido, de 29 anos, na noite de segunda-feira (1º), no bairro São Conrado, em Cariacica. Aos policiais militares, ela confessou o crime e afirmou que agiu porque encontrou uma conversa “desagradável de traição” nas redes sociais do companheiro. O nome da suspeita não foi divulgado para preservar a vítima.
Segundo o boletim de ocorrência da PM, a mulher relatou que desferiu vários golpes com a faca por estar indignada. Mesmo ferido, a vítima conseguiu desarmá-la e correu pela rua pedindo ajuda. Ainda conforme o registro, a suspeita afirmou que não se arrependia do ato e que faria novamente.
Militares fizeram buscas pelo homem no bairro, mas não o encontraram. Minutos depois, receberam a informação de que ele havia dado entrada no Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage, no mesmo município, com cortes profundos no peito e na mão.
Devido aos ferimentos, ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Já Vera foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha, autuada por tentativa de homicídio e encaminhada ao presídio na manhã desta terça-feira (2).
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta
