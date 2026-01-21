Home
Polícia investiga grupo que extorquia garotas de programa em AL e PE

Os criminosos escolhiam as vítimas por sites, perfis e grupos de acompanhantes; segundo a investigação, por meio dessas plataformas, eles se passavam por clientes e combinavam um horário para atendimento

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:52

Criminosos indo ao encontro de garotas de programa em Alagoas
Criminosos indo ao encontro de garotas de programa em Alagoas Crédito: Polícia Civil de Alagoas

As polícias de Alagoas e Pernambuco iniciaram na manhã desta quarta-feira (21) uma operação para investigar uma quadrilha suspeita de agredir, roubar e extorquir garotas de programa nos dois estados. Os criminosos escolhiam as vítimas por sites, perfis e grupos de acompanhantes. Segundo a investigação, por meio dessas plataformas, eles se passavam por clientes e combinavam um horário para atendimento. Ao chegar no local combinado, os suspeitos anunciavam o assalto. Quando as garotas de programa fechavam a porta do quarto, os assaltantes agrediam as vítimas e as coagiam para fazer transferências Pix para conta de outras pessoas. Joias e outros itens de valor também eram levados.

Ao menos cinco vítimas sofreram o golpe. De acordo com os investigadores, quatro delas moravam em Alagoas e uma em Pernambuco. Todos os investigados são naturais de Maceió. Três homens, de 28, 29 e 31 anos, são alvos de mandados de busca e apreensão no bairro Ponta Grossa na capital. A Justiça também determinou o bloqueio de valores das contas do trio para ressarcir as pessoas afetadas.

A Polícia Civil de Alagoas pede que outras possíveis vítimas denunciem o caso. Itens apreendidos nesta quarta-feira (21) serão utilizados para dar andamento nas investigações.

