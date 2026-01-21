Em São Sebastião

Corpo de PM que desapareceu no litoral de SP é encontrado

Cabo Adhamo Félix dos Santos estava de folga com amigos e desapareceu após se aproximar do rio Una na madrugada desta terça-feira (20)

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 12:43

Policial desapareceu perto do rio Una, em São Sebastião, na madrugada de terça-feira (20) Crédito: Reprodução/Google Street View

Um policial militar de 42 anos foi encontrado morto às margens de um rio de São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, horas após desaparecer na noite desta terça-feira (20). Cabo Adhamo Félix dos Santos estava de folga com amigos e desapareceu após se aproximar do rio Una na madrugada desta terça-feira (20). Ele teria ido até o local para tirar a areia do corpo, informaram os colegas à polícia. As buscas começaram pela manhã com ajuda do helicóptero Águia. Elas foram suspensas ao anoitecer e seriam retomadas nesta quarta-feira (21).

O corpo dele foi encontrado por um pescador à noite, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Em nota, o órgão informou que as equipes fazem investigações para "esclarecer todas as circunstâncias dos fatos". O PM era originalmente do 20º Batalhão de Polícia Militar do Interior, mas foi ao litoral para participar da Operação Verão. Ele tinha quase 18 anos de serviço à PM e deixou dois filhos. A PM não deu detalhes sobre o velório ou enterro do homem.

