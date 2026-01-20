Home
Igreja diz que blocos de carnaval atrapalham culto e pede silêncio ao MP em PE

A igreja tem cultos todos os dias, das 19h às 21h, segundo o documento; pedido feito ao órgão foi para que blocos ficassem em silêncio ao transitar na frente das igrejas na hora dos cultos

Publicado em 20 de janeiro de 2026 às 16:10

Sede da igreja Assembleia de Deus em Condado, em Pernambuco
Sede da igreja Assembleia de Deus em Condado, em Pernambuco Crédito: Reprodução/Google Street View

A igreja Assembleia de Deus da cidade de Condado (PE) acionou o Ministério Público para pedir que os blocos carnavalescos da cidade não façam barulho durante os horários de culto. O grupo religioso buscou o MP para se queixar de que o barulho dos blocos atrapalha as atividades religiosas. A igreja tem cultos todos os dias, das 19h às 21h, segundo o documento. O pedido feito ao órgão foi para que blocos ficassem em silêncio ao transitar na frente das igrejas na hora dos cultos. O documento foi protocolado na quinta-feira.

"Seja determinado que, ao transitarem em frente aos templos religiosos durante esse período, os blocos façam silêncio, sem uso de equipamentos sonoros", diz um trecho de portaria publicada pelo Ministério Público.

O Ministério Público disse que abriu o inquérito para tentar "harmonizar" os direitos de liberdade religiosa e de liberdade cultural na cidade. Em nota enviada à reportagem, o órgão explicou que os direitos são garantidos na Constituição e que, se for necessário, ele pode atuar como interlocutor entre as partes. A investigação deve checar se há medidas que consideram a proximidade entre eventos culturais e os locais de culto. As medidas em questão podem ser adequadas para garantir o convívio entre os dois lados, explicou o MP.

O município vai fazer reunião com blocos carnavalescos nesta quarta-feira (21). Sem contar o que seria debatido, a prefeitura da cidade informou que "assuntos essenciais de planejamento" serão tratados na reunião. A reportagem buscou a Assembleia de Deus de Condado para saber se o grupo quer se manifestar sobre o assunto. O espaço segue aberto e será atualizado se houver posicionamento.

