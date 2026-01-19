Home
PM apreende 297 kg de droga que seriam fixados em casco de navio em SP

O entorpecente estava embalado, com rastreadores e flutuadores; a droga é avaliada em cerca de R$ 32 milhões

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:56

Foram encontrados 255 tijolos de pasta base de cocaína já embalados, pesando 297 kg, dentro de carro em marina
Foram encontrados 255 tijolos de pasta base de cocaína já embalados, pesando 297 kg, dentro de carro em marina Crédito: Divulgação/PMSP

A Polícia Militar apreendeu 297 kg de pasta base de cocaína em um carro estacionado dentro de uma marina em Cubatão, no litoral paulista, no domingo (18). O entorpecente estava embalado, com rastreadores e flutuadores. A polícia suspeita que o material seria fixado no casco de um navio para ser enviado ao exterior. A droga é avaliada em cerca de R$ 32 milhões.

A PM recebeu uma denúncia de que havia drogas dentro de um Chevrolet Tracker branco, na Vila Caragutá. Os agentes identificaram o carro no contrafluxo da rua José Pinho, mas o perderam de vista quando fizeram o retorno para iniciar a abordagem. Após consulta ao sistema Muralha Paulista, os militares conseguiram os dados do responsável pelo carro, além de uma foto. Pouco tempo depois, o homem foi visto entrando em outro carro com duas outras pessoas. O trio foi abordado, mas nada foi encontrado. O suspeito deu informações desencontradas sobre a localização do veículo procurado. Todos foram qualificados e liberados.

Na casa do homem, o pai dele contou que o suspeito costumava frequentar uma marina na região. Com essa informação, a equipe foi até o local, onde encontrou o Chevrolet Tracker estacionado. Dentro do veículo, havia 255 tijolos de pasta base de cocaína embalados, pesando 297 kg. A suspeita é de que a droga seria colocada no casco de uma embarcação para envio ao exterior. Também foram apreendidos balões, rastreadores, cordas e três flutuadores. Um dos homens que havia sido abordado anteriormente junto com o suspeito estava na marina e foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação criminosa na Delegacia de Cubatão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

