PM apreende 297 kg de droga que seriam fixados em casco de navio em SP

O entorpecente estava embalado, com rastreadores e flutuadores; a droga é avaliada em cerca de R$ 32 milhões

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 17:56

Foram encontrados 255 tijolos de pasta base de cocaína já embalados, pesando 297 kg, dentro de carro em marina Crédito: Divulgação/PMSP

A Polícia Militar apreendeu 297 kg de pasta base de cocaína em um carro estacionado dentro de uma marina em Cubatão, no litoral paulista, no domingo (18). O entorpecente estava embalado, com rastreadores e flutuadores. A polícia suspeita que o material seria fixado no casco de um navio para ser enviado ao exterior. A droga é avaliada em cerca de R$ 32 milhões.

A PM recebeu uma denúncia de que havia drogas dentro de um Chevrolet Tracker branco, na Vila Caragutá. Os agentes identificaram o carro no contrafluxo da rua José Pinho, mas o perderam de vista quando fizeram o retorno para iniciar a abordagem. Após consulta ao sistema Muralha Paulista, os militares conseguiram os dados do responsável pelo carro, além de uma foto. Pouco tempo depois, o homem foi visto entrando em outro carro com duas outras pessoas. O trio foi abordado, mas nada foi encontrado. O suspeito deu informações desencontradas sobre a localização do veículo procurado. Todos foram qualificados e liberados.

Na casa do homem, o pai dele contou que o suspeito costumava frequentar uma marina na região. Com essa informação, a equipe foi até o local, onde encontrou o Chevrolet Tracker estacionado. Dentro do veículo, havia 255 tijolos de pasta base de cocaína embalados, pesando 297 kg. A suspeita é de que a droga seria colocada no casco de uma embarcação para envio ao exterior. Também foram apreendidos balões, rastreadores, cordas e três flutuadores. Um dos homens que havia sido abordado anteriormente junto com o suspeito estava na marina e foi preso. Ele foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da Justiça.

O caso foi registrado como tráfico de drogas e associação criminosa na Delegacia de Cubatão. As investigações continuam para identificar outros envolvidos no esquema.

