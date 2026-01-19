Home
Técnicos de enfermagem são presos suspeitos de matar 3 pacientes em UTI do DF

VITOR HUGO BATISTA

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 14:43

Momento da prisão do principal suspeito por três mortes
Momento da prisão do principal suspeito por três mortes Crédito: Divulgação/Polícia Civil DF

Três técnicos de enfermagem foram presos pela Polícia Civil do Distrito Federal, nesta segunda-feira (19), suspeitos de envolvimento em três homicídios no Hospital Anchieta, em Taguatinga. Segundo o delegado Wisllei Salomão, coordenador da Coordenação de Repressão a Homicídios e Proteção à Pessoa (CHPP), o principal suspeito, de 24 anos, escondeu um medicamento dentro do jaleco para aplicá-lo em pacientes da UTI.

A substância, quando administrada fora de protocolos médicos, pode causar parada cardíaca em poucos minutos. O suspeito usou o medicamento em três vítimas específicas: duas no dia 19 de novembro e uma no dia 1º de dezembro. "Ele contou também com a conivência de outras duas técnicas de enfermagem que estavam no local, no momento de aplicação. Uma auxiliou a buscar esse medicamento na farmácia e também estava presente no momento em que foi ministrado o medicamento", disse Salomão durante entrevista a jornalistas, nesta segunda.

O Hospital Anchieta disse que identificou "circunstâncias atípicas" nos três óbitos na UTI e, por iniciativa própria, instaurou um comitê interno. A investigação apontou evidências contra os técnicos de enfermagem, que foram desligados e encaminhados às autoridades. "O Hospital, enquanto também vítima da ação destes ex-funcionários, solidariza-se com os familiares das vítimas, e informa que está colaborando de forma irrestrita e incondicional com as autoridades públicas", disse a instituição em nota.

Com base nas evidências, a Polícia Civil deflagrou a Operação Anúbis -referência ao deus grego da morte- em 11 de janeiro. Duas pessoas foram presas temporariamente na ocasião e mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Taguatinga, Brazlândia (DF) e Águas Lindas (GO). Na última quinta-feira (15), a segunda fase da operação cumpriu outro mandado de prisão temporária de uma das investigadas e apreendeu dispositivos eletrônicos em Ceilândia e Samambaia, no Distrito Federal.

