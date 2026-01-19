Na Mangueira

Perseguição termina com um morto após carro cair em linha do trem no RJ

Oito pessoas que passavam pela região no momento da perseguição ficaram feridas; a ação terminou quando o carro caiu em uma ribanceira de uma linha de trem

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 13:22

Um suspeito morreu e oito transeuntes ficaram feridos durante perseguição da Polícia Militar a um veículo que estaria envolvido em assaltos, na noite de domingo (18), na Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro. A perseguição terminou quando o carro caiu em uma ribanceira de uma linha de trem. Segundo a PM, a ocorrência teve início por volta das 23h, quando agentes do 4º BPM (São Cristóvão) realizavam patrulhamento próximo à quadra da escola de samba da Mangueira e identificaram um veículo ocupado por diversos homens armados, suspeitos de praticar assaltos na região. Ainda de acordo com a corporação, ao receberem ordem de parada, os ocupantes do carro aceleraram e efetuaram disparos contra os policiais, que reagiram.

Durante a fuga, equipes da Unidade de Polícia Pacificadora da Mangueira foram acionadas para auxiliar no cerco. Na tentativa de escapar, os criminosos provocaram diversos acidentes de trânsito, colidindo contra pelo menos cinco veículos, até que o motorista perdeu o controle da direção e o automóvel caiu sobre a linha férrea. Cerca de oito pessoas ficaram feridas em decorrência dos acidentes.

O condutor do veículo ficou preso às ferragens, foi socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Ele foi identificado como Guilherme Guedes Diniz. Até o momento, não há informações oficiais sobre quantos ocupantes estavam no carro nem se os demais suspeitos conseguiram fugir ou foram presos. Os outros feridos na perseguição tiveram ferimentos leves.

Na ação, os policiais apreenderam uma pistola com munições e carregadores, dois aparelhos de telefone celular modelo iPhone, um relógio e um simulacro. A rua Visconde de Niterói ficou interditada até as 2h48, segundo o Centro de Operações Rio. A ocorrência foi registrada na 17ª DP (São Cristóvão), que investiga o caso. Diligências seguem em andamento para localizar os outros envolvidos na ação.

