Polícia encontra corpo de adolescente desaparecida desde novembro; pai dela foi preso

A vítima foi encontrada morta em Caraá (RS), em local próximo à casa onde o pai dela morava. O homem já havia sido preso em 19 de dezembro, suspeito de envolvimento no caso

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:33

Jovem estava desaparecida e seu corpo foi localizado no interior do RS Crédito: Reprodução/Folhapress

A Polícia Civil de Santa Catarina localizou na última sexta-feira (16) o corpo da adolescente Isabela Miranda Borck, 17. Ela estava desaparecida desde o fim de novembro. A vítima foi encontrada morta em Caraá (RS), em local próximo à casa onde o pai dela morava. O homem já havia sido preso em 19 de dezembro, suspeito de envolvimento no caso.

A informação foi divulgada pelo delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Gabriel. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito. Isabela morava com a mãe e o irmão em Itajaí (SC), e tinha concluído o ensino médio no ano passado. O colégio onde ela estudava no município lamentou sua morte em nota publicada nas redes sociais.

"Ela não pôde estar junto aos amigos nos últimos momentos dessa etapa tão esperada -a colação de grau, o baile, as despedidas- por ter sido vítima de uma tragédia e de uma violência difícil de compreender e aceitar", disse a instituição. A motivação do crime e outros detalhes sobre o desaparecimento da vítima não foram divulgados até o momento pela polícia.



