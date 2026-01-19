Home
>
Brasil
>
Bombeiros procuram por ciclistas em área de mata em Juquitiba (SP)

Bombeiros procuram por ciclistas em área de mata em Juquitiba (SP)

Gilberto Alves e um amigo pedalavam em uma área de mata e se perderam. Eles chegaram a avisar que estavam perdidos e que seguiriam acompanhando o leito de um rio na trilha

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 09:10

Dupla está perdida, no interior de São Paulo
Dupla de ciclistas está perdida desde a última quarta, no interior de São Paulo Crédito: Repr/Divulgação

O Corpo de Bombeiros procura por dois ciclistas que desapareceram após entrarem em uma trilha de bicicleta em Juquitiba, na Grande São Paulo, desde a última quarta-feira (14). De acordo com o relato, Gilberto Alves e um amigo pedalavam em uma área de mata e se perderam. Eles chegaram a avisar que estavam perdidos e que seguiriam acompanhando o leito de um rio na trilha, no sentido da Pedra Lisa, na Serra do Mar.

Recomendado para você

Gilberto Alves e um amigo pedalavam em uma área de mata e se perderam. Eles chegaram a avisar que estavam perdidos e que seguiriam acompanhando o leito de um rio na trilha

Bombeiros procuram por ciclistas em área de mata em Juquitiba (SP)

A partir de terça (20), os participantes poderão acompanhar nota de corte parcial do curso desejado; mudança no uso da nota do Enem gera crítica de possível prejuízo a parte dos candidatos

Inscrições para o Sisu 2026 começam nesta segunda (19) com nova regra

A investigação apurou que ela namora um integrante da facção e atuou como advogada de forma irregular, mesmo após tomar posse como delegada, para defender suspeitos

Justiça mantém presa delegada suspeita de ligação com PCC

Segundo a corporação, o socorro foi acionado na quinta-feira (15), mas os dois haviam sido vistos, por último, na quarta-feira. As buscas estão sendo feitas em um perímetro onde fica a estrada do Jacuba, onde há várias trilhas. Participam da ação seis equipes dos Bombeiros, com 11 agentes e três viaturas.

O trabalho foi encerrado na noite deste domingo (18) e deve ser retomado nesta segunda-feira (19).

BUSCA POR MULHER ARRASTADA

Na capital paulista, equipes também continuam a procura por Maria Deusdete Bezerra Ribeiro, 67, nas margens do rio Pinheiros. A idosa foi arrastada com o marido pela enxurrada até o córrego Morro do S, durante temporal na última sexta-feira (16), na zona sul de São Paulo. Três equipes e 11 homens percorrem o rio com barcos e as margens com viaturas. Uma equipe utiliza drone para a varredura de um braço do córrego na avenida Carlos Caldeira Filho, na Vila Andrade.

Leia mais

Imagem - Por um marco legal que enfrente as violações de direitos humanos das empresas

Por um marco legal que enfrente as violações de direitos humanos das empresas

Imagem - Banho de mar liberado ou não? População deve estar sempre bem-informada

Banho de mar liberado ou não? População deve estar sempre bem-informada

Imagem - A Venezuela e o subdesenvolvimento

A Venezuela e o subdesenvolvimento

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

desaparecidos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais