Advogada, coordenadora de Projetos CADH, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública
Por um marco legal que enfrente as violações de direitos humanos das empresas
A responsabilização de empresas por violação de direitos humanos no Brasil é um tema complexo, no entanto, se ancora em marcos internacionais como os Princípios Orientadores da ONU
OFERTA ESPECIAL
Tenha acesso ilimitado e GANHE os benefícios do Clube A Gazeta!
A Gazeta ilimitada + Bônus Clube
6 MESES POR
R$4,99/mês
APROVEITAR AGORA
Cancele quando quiser
Entre para receber conteúdo exclusivo.
0:00