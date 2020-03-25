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Coronavírus

Planalto cancela coletiva que teria Bolsonaro e Mandetta

Presidente da Caixa também participaria. Eram aguardados anúncios sobre o enfrentamento ao coronavírus

Publicado em 25 de Março de 2020 às 14:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mar 2020 às 14:43
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta
O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, em entrevista coletiva anterior concedida à imprensa Crédito: Carolina Antunes
Minutos após convocar jornalistas, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência (Secom) cancelou um pronunciamento que seria feito pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Palácio do Planalto. O motivo não foi informado.
A expectativa era que Bolsonaro falasse sobre a reunião com os governadores do Sudeste, marcada por conflitos entre ele e o governador de São Paulo, João Doria (PSDB).
O pronunciamento seria seguido de uma conversa entre autoridades e jornalistas sobre a covid-19, com a possibilidade de até quatro perguntas.

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De acordo com a Secom, estariam presentes o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Defesa, Fernando Azevedo, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues.
No evento, também seria realizada uma apresentação por Guimarães, que deve ser adiada.

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