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Decisões de Toffoli

PGR recorre de decisões que suspenderam ações contra Serra

Nos documentos, a subprocuradora-geral Lindôra Maria Araújo afirma que o Toffoli criou um foro privilegiado 'por geografia' ao ter barrado operação de buscas e apreensões  no gabinete do tucano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 ago 2020 às 10:49

Publicado em 05 de Agosto de 2020 às 10:49

Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa ordinária. Ordem do dia. Em discurso, à tribuna, senador José Serra (PSDB-SP).
O senador José Serra (PSDB-SP) é alvo das investigações da Lava Jato Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado
A Procuradoria-Geral da República (PGR) recorreu de duas decisões do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que travaram investigações da Lava Jato em São Paulo contra o senador José Serra (PSDB-SP).
Nos documentos, a subprocuradora-geral Lindôra Maria Araújo afirma que o Toffoli criou um foro privilegiado "por geografia" ao ter barrado operação de buscas e apreensões no gabinete do tucano no Senado.
O argumento do ministro foi de que as medidas, autorizadas por juízes de primeira instância, poderiam violar a prerrogativa de foro privilegiado do senador.

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