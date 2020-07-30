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Lava Jato

Após decisão de Toffoli, juiz suspende ação que tornou Serra réu

O magistrado diz que toma a decisão de suspensão da ação penal cautela, até a posterior análise do Supremo Tribunal Federal (STF)

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 14:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jul 2020 às 14:37
Plenário do Senado Federal durante sessão deliberativa extraordinária. À tribuna, em discurso, senador José Serra (PSDB-SP).
Senador José Serra (PSDB-SP) em pronunciamento no Senado Crédito: Pedro França/Agência Senado
Após decisão do presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), ministro Dias Toffoli, de suspender investigações relacionadas ao senador José Serra (PSDB-SP), o juiz federal Diego Paes Moreira suspendeu nesta quinta (30) ação da Lava Jato de São Paulo que acusa o tucano de lavagem de dinheiro.
Segundo o magistrado, apesar de a determinação do STF "não determinar de forma explícita que a presente ação penal seria abrangida pela determinação de suspensão", ele decidiu suspender a ação penal "por cautela".
"Assim, em cumprimento ao quanto determinado pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação 42.355, suspenda-se o andamento dos presentes autos", disse Moreira.
O juiz havia aceitado uma denúncia do Ministério Público Federal que acusava Serra de usar cargo e influência política para receber da Odebrecht pagamentos indevidos em troca de benefícios relacionados às obras do Rodoanel Sul. O senador nega que tenha cometido qualquer irregularidade.

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Dias Toffoli suspendeu nesta quarta-feira (29) duas investigações contra o senador José Serra.
Uma delas foi a Operação Revoada, da Lava Jato de São Paulo, que fez busca e apreensão em imóveis ligados ao tucano e à sua filha, Verônica.
A outra apuração suspensa pelo presidente do Supremo é tocada pela Polícia Federal e pelo Ministério Público de São Paulo e tramita na Justiça Eleitoral de São Paulo. Nela, Serra é investigado sob suspeita de caixa dois nas eleições de 2014.

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