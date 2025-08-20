Home
PF indicia Bolsonaro e Eduardo por coação e faz buscas contra Malafaia

Procuradoria também ressaltou que a "tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado caracteriza atentado à soberania nacional"

CONSTANÇA REZENDE

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:37

Para o ministro Alexandre de Moraes, do STF, Bolsonaro desrespeitou as medidas cautelares impostas pela Corte

BRASÍLIA - A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) sob suspeita de obstrução do julgamento da trama golpista, em curso no STF (Supremo Tribunal Federal).

O relatório final da investigação, entregue ao tribunal na sexta-feira (15), afirma haver indícios de que os dois cometeram crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição do Estado democrático de Direito.

O pastor Silas Malafaia, apoiador de Bolsonaro, também é alvo de busca e apreensão. A decisão estabeleceu outras medidas contra o líder religioso, como retenção do passaporte.

Eduardo passou a ser investigado em razão de sua atuação nos Estados Unidos, onde está desde março articulando pedidos de sanção contra autoridades brasileiras.

O pastor Silas Malafaia e o presidente Jair Bolsonaro
O pastor Silas Malafaia e o presidente Jair Bolsonaro Crédito: Isac Nóbrega/PR

A atuação do parlamentar motivou a abertura, em maio, de um inquérito no STF a pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República). A instituição alega que o comportamento do político no exterior deve ser investigado pelos crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado democrático de Direito.

A Procuradoria também ressaltou que a "tentativa de submeter o funcionamento do Supremo Tribunal Federal ao crivo de outro Estado caracteriza atentado à soberania nacional", crime previsto no Código Penal.

