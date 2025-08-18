Medidas contra o Bolsonaro

'Não há menor chance de recuar um milímetro', diz Moraes ao Washington Post

O governo de Donald Trump sancionou Moraes com a perda do visto e com a Lei Magnitsky, criada para punir acusados de graves violações contra os direitos humanos

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 10:18

SÃO PAULO - O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes concedeu uma entrevista ao jornal norte-americano The Washington Post, que o descreveu como "o juiz que se recusa a ceder à vontade de Trump".

Moraes contou que estava assistindo a um jogo do Corinthians quando o celular dele começou a apitar com várias mensagens: Jair Bolsonaro (PL) havia descumprido a ordem de não usar as redes sociais, descreve o jornal. Ele agiu imediatamente, decretando a prisão domiciliar do ex-presidente, que será julgado nas próximas semanas por tentativa de golpe de Estado.

O ministro disse que não há chance de que as sanções impostas pelos Estados Unidos influenciem o processo: "Não há a menor chance de recuarmos nem um milímetro sequer."

"Eu entendo que, para a cultura norte-americana, é mais difícil entender a fragilidade da democracia, porque nunca houve um golpe lá. Mas o Brasil teve anos de ditadura sob [o presidente Getúlio] Vargas, outros 20 anos de ditadura militar e inumeráveis tentativas de golpe. Quando você é mais atingido por uma doença, você desenvolve anticorpos mais fortes e procura uma vacina preventiva."

Ministro do STF, Alexandre de Moraes, afirma que tem conduzido ação contra Bolsonaro da forma correta Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

"Faremos a coisa certa: receberemos a acusação, analisaremos a evidência, e quem deve ser condenado será condenado, e quem deve ser absolvido, será absolvido."

O governo de Donald Trump sancionou Moraes com a perda do visto e com a Lei Magnitsky, criada para punir acusados de graves violações contra os direitos humanos, que proíbe que ele faça transações com instituições financeiras que atuam nos Estados Unidos.

"É agradável passar por isso? Claro que não é agradável. Todo constitucionalista tem grande admiração pelos Estados Unidos."

"Essas narrativas falsas acabaram envenenando a relação [entre Brasil e EUA] — narrativas falsas apoiadas por desinformação espalhada nas redes sociais. Então, o que precisamos fazer, e o que o Brasil está fazendo, é esclarecer as coisas. Enquanto for necessário, a investigação vai continuar."

