Refluxo e crises de soluço

Bolsonaro deixa prisão domiciliar para fazer exames em hospital de Brasília

É a primeira vez que Bolsonaro saiu de casa desde que foi alvo de ordem de prisão domiciliar. A ida ao hospital foi solicitada pela defesa do ex-presidente

Publicado em 16 de agosto de 2025 às 10:44

Há quase duas semanas em prisão domiciliar, Jair Bolsonaro (PL) deixou sua casa neste sábado (16) pela primeira vez para fazer exames em um hospital de Brasília por causa do quadro de esofagite crônica que enfrenta.

O ex-presidente chegou ao hospital DF Star por volta das 9h. Abordado por militantes que o aguardavam, Bolsonaro disse apenas que não podia falar.

Quadro de esofagite provoca refluxo e crises de soluço no ex-presidente. Ele declarou que chega a vomitar por causa do problema de saúde que se intensificou depois da última cirurgia, realizada em abril.

Bolsonaro foi examinado pelos mesmos médicos que realizaram a operação. A orientação é que o ex-presidente coma mais devagar e mastigue melhor os alimentos para evitar as crises de soluço.

A situação clínica de Bolsonaro não é boa, de acordo com aliados. Líder da oposição, o deputado Zucco (PL-RS) afirmou que ele está com a "saúde debilitada". A declaração ocorreu na quinta-feira (14), depois de visita ao ex-presidente.

Apoiadores de Bolsonaro recorrem a Donald Trump. Um pequeno grupo de militantes da direita foi ao hospital e levou cartazes com bandeiras dos Estados Unidos e contendo mensagens pedindo ajuda ao governo americano, quem vem aplicando sanções ao Brasil.

SAÍDA AUTORIZADA

Neste sábado (16) foi a primeira vez que Bolsonaro saiu de casa desde que foi alvo de ordem de prisão domiciliar. O ministro do STF Alexandre de Moraes determinou a medida em 4 de agosto após o ex-presidente desobedecer normas como não usar as redes sociais.

Ex-presidente Jair Bolsonaro Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

A ida ao hospital foi solicitada pela defesa de Bolsonaro. O agravamento das crises de soluços e o refluxo foram os argumentos apresentados pelos advogados.

Serão realizados procedimentos como:

Endoscopia digestiva;

Tomografia do tórax, abdome e pelve;



Ecocardiograma;



Exame das carótidas;



Exame de sangue;



Exame de urina;



A expectativa é que os exames durem pelo menos quatro horas. Não está confirmado se os médicos falarão ao final ou será emitido boletim médico.

Os resultados devem ser apresentados ao STF. Moraes deu prazo de 48 horas para a defesa de Bolsonaro anexar os laudos ao processo a que o ex-presidente responde.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta