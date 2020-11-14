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Em Roraima

PF apreende 10 mil cestas básicas em Boa Vista na véspera da eleição

Além de alimentos, kits de higiene também foram apreendidos pela Polícia Federal documentos indicam que as compras ultrapassam R$ 35 milhões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 17:01

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 17:01

A apreensão ocorreu no depósito de um supermercado de Boa Vista, Roraima
A apreensão ocorreu no depósito de um supermercado de Boa Vista, Roraima Crédito: Divulgação/PF
PF (Polícia Federal) apreendeu na manhã deste sábado (14) 10 mil cestas básicas que estavam armazenadas num mercado em Boa Vista, capital de Roraima.
A investigação suspeita de que elas seriam utilizadas para comprar votos para a eleição deste domingo. Além das cestas básicas, foram apreendidos 10 mil kits de higiene. Documentos apreendidos indicam que o total da compra ultrapassa R$ 35 milhões.
Policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª Zona Eleitoral do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de Roraima, após representação da polícia e manifestação favorável do Ministério Público Eleitoral.
O inquérito policial indica que havia a intenção de usar programas assistenciais do governo do estado, como a distribuição das cestas e kits de higiene, para comprar votos na eleição deste domingo. A PF não informou qual candidato seria beneficiado.
A investigação achou anotações e listas com dados de eleitores e indicação de predileções eleitorais.
O governo de Roraima informou à Folha de S.Paulo desconhecer "qualquer confecção de cestas básicas por parte de empresas e registra que, sob nenhuma circunstância, está utilizando a máquina pública em benefício de qualquer candidato ao pleito eleitoral".
"As cestas básicas não pertencem ao governo do estado, pois o processo de aquisição ainda está em andamento e a entrega só será concluída após o período eleitoral, seguindo recomendação do Ministério Público [...] Esclarece ainda que as cestas não foram apreendidas em nenhum prédio público do governo do estado e que já informou a Polícia Federal sobre todos os procedimentos tomados dentro do programa Cesta da Família."

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