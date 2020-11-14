Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Às vésperas das eleições municipais, Bolsonaro pede votos para aliados
Sem citar filho

Às vésperas das eleições municipais, Bolsonaro pede votos para aliados

Em publicação, pedindo votos no Facebook neste sábado (14), o presidente não citou seu filho, Carlos Bolsonaro, que disputa à reeleição como vereador
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 nov 2020 às 16:55

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 16:55

Jair Bolsonaro participou da abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira (22)
Jair Bolsonaro participou da abertura na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, nesta terça-feira (22) Crédito: Reuters/Folhapress
Na reta final da campanha eleitoral, o presidente da República, Jair Bolsonaro, usou seu perfil no Facebook neste sábado (14) , para pedir votos para aliados, mas não citou seu filho, Carlos Bolsonaro, que disputa à reeleição como vereador no Rio de Janeiro pelo Republicanos. Nos últimos dias, o presidente pediu votos para o zero dois em publicações e transmissões ao vivo nas redes sociais.
Carlos Bolsonaro tenta se eleger pela sexta vez ao legislativo da cidade do Rio de Janeiro. O desempenho do filho zero dois nas urnas servirá como um termômetro da aprovação do presidente em seu reduto eleitoral.
"A gente pede humildemente o apoio do pessoal do Rio de Janeiro para votar no Carlos Bolsonaro", disse o presidente nesta semana
Na sexta-feira, o vereador usou suas redes para pedir que os apoiadores não cantem vitória antes da hora. "A eleição só se ganha quando se contam os votos. Apesar de tudo poder acontecer de forma induzida ou natural, antes e depois do processo encerrado. Jamais cantemos qualquer tipo de grito antes do tempo", escreveu na legenda ao publicar vídeo em que o pai pede votos.
Na publicação deste sábado, Bolsonaro cita candidatos às prefeituras e câmaras municipais em várias cidades. Entre os promovidos, Celso Russomanno e Marcelo Crivella, que concorrem às prefeituras de São Paulo e Rio de Janeiro pelo Republicanos.
O presidente também cita Walderice Santos da Conceição, a Wal do Açaí, que concorre ao cargo de vereadora em Angra dos Reis (RJ).
Na lista do presidente ainda estão candidatos às prefeituras de Manaus (AM), Santos (SP), Recife (PE), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE).

Veja Também

Bolsonaro pede para não ser chamado de "inimigo do meio ambiente"

Ele também cita concorrentes a cargos de vereador em São Paulo (SP), Boa Vista (RR) e Belo Horizonte (MG). Bolsonaro também pediu votos para a Coronel Fernanda (Patriota), que concorre a uma vaga no Senado pelo Mato Grosso. Além dos nomes, o presidente informou o número dos concorrentes.
Ao longo dessa semana, Bolsonaro transformou transmissões ao vivo pela internet no que ele chamou de "horário eleitoral gratuito".
A live dessa sexta, no entanto, foi cancelada. O presidente alegou que a legislação não é clara a partir desta data.
Como mostrou o jornal O Estado de S. Paulo na semana passada, a utilização dos canais oficiais e da estrutura do governo federal pode infringir a legislação eleitoral.

Veja Também

MPF recebe denúncias de 96 casos de fraudes eleitorais na internet

Bolsonaro vai à Granja do Torto para se encontrar com Guedes

Resultados sairão em no máximo 5h após fechamento das urnas, prevê TSE

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados