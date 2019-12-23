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São José dos Campos

Papai Noel é preso por exibir pornografia para crianças em SP

Familiares das meninas, de 11 e 12 anos, disseram que Papai Noel mostrou vídeo pornográfico pelo celular
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 dez 2019 às 12:32

Publicado em 23 de Dezembro de 2019 às 12:32

Papai Noel é preso suspeito de mostrar vídeo pornográfico para meninas em shopping de São José dos Campos Crédito: Polícia Militar/Divulgação
Um homem de 67 anos que trabalhava como Papai Noel em um shopping foi preso na tarde de sexta-feira, 20, acusado de exibir material pornográfico para duas meninas, em São José dos Campos, interior de São Paulo. O suspeito acabou solto neste sábado, 21, durante audiência de custódia, e vai responder pela acusação em liberdade.
Familiares das meninas, de 11 e 12 anos, disseram que, quando elas se acercaram do Papai Noel, em um shopping do Jardim América, zona sul da cidade, ele mostrou a elas um vídeo pornográfico pelo celular. O homem nega o crime, mas foi afastado da função.
Conforme o relato da família à Polícia Civil, as duas crianças estavam no shopping com o pai de uma delas e se afastaram para comprar sorvete, quando viram o Papai Noel. Ao se aproximarem do "bom velhinho", ele teria mostrado a elas o conteúdo do seu celular: um vídeo pornográfico.

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Ainda segundo o relato dos familiares, o homem se ofereceu para pagar um lanche e pediu o contato de WhatsApp das meninas. Elas se afastaram e relataram o acontecido ao familiar que as acompanhava. Outros parentes também foram acionados.
O Papai Noel foi detido pela Polícia Militar e levado para a delegacia. Ao depor, o homem negou que tenha mostrado o vídeo e disse que foi surpreendido pelas meninas quando apagava material pornográfico enviado para seu celular.
Ele disse que se ofereceu para emprestar o dinheiro do lanche que as meninas pretendiam tomar e pediu o telefone para uma possível devolução do empréstimo, o que não foi aceito por elas. O suspeito, que não teve a identidade divulgada, passou a noite na prisão e só foi liberado após ser apresentado ao juiz, na audiência de custódia.
Ele vai responder por divulgação de imagens de sexo, nudez ou pornografia, crime com pena prevista de um a cinco anos de prisão. O celular do suspeito foi apreendido para perícia. A administração do shopping informou que está dando assistência às famílias e que o Papai Noel, contratado através de empresa terceirizada, foi afastado das funções.

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