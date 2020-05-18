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Combate à Covid-19

Pandemia: projeto de lei pede restrição de visitas a casas de repouso

Entre as proposições, está a suspensão da saída dos idosos, restrição ao número de visitantes a casos indispensáveis e circulação nas dependências da instituição resguardada apenas a profissionais ligados às práticas de cuidado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mai 2020 às 16:01

Publicado em 18 de Maio de 2020 às 16:01

Não deixe o vírus do preconceito te contaminar: ajude os idosos
Idosos são do grupo de risco, parcela da população mais vulnerável à Covid-19 Crédito: Divulgação
A bancada do PSOL na Câmara protocolou um projeto de lei que determina práticas e ações de cuidado para idosos em casas de repouso durante a pandemia do novo coronavírus.
Entre as proposições, está a suspensão da saída dos idosos, restrição ao número de visitantes a casos indispensáveis e circulação nas dependências da instituição resguardada apenas a profissionais ligados às práticas de cuidados.
Os idosos compõe o chamado grupo de risco da Covid-19.
"Para salvar vidas, é preciso que o Estado volte atenção principalmente às mais vulneráveis, muitas delas esquecidas, consideradas um peso para família e sociedade ou mesmo invisíveis", diz o texto.

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"São vidas como as de pessoas idosas institucionalizadas, que neste momento veem se tornar ainda mais graves problemas crônicos relacionados às políticas voltadas para a velhice e o envelhecimento no Brasil", segue.
O projeto de lei ainda pede acomodação para profissionais que atuem nas instituições, de modo a reduzir ao mínimo a circulação dessas pessoas, e a garantia de que funcionários que apresentem sintomas de infecção respiratória sejam afastados.
A taxa de mortalidade entre pessoas com 80 anos ou mais na atual pandemia do coronavírus é 13 vezes maior do que na faixa de 50 a 55 anos. Mesmo entre os maiores de 65 anos, dados do Ministério da Saúde mostram que elas são quase 80% das vítimas da Covid-19.
Com o Brasil em rápido processo de envelhecimento, o total de pessoas com mais de 65 anos aumentou 20% nos últimos oito anos, para cerca de 22 milhões, mais que a população do Chile.

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