Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Operação Luz da Infância já prendeu 38 pessoas em flagrante
Brasil

Operação Luz da Infância já prendeu 38 pessoas em flagrante

A ação foi desencadeada pelas polícias civis de 12 Estados para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 14:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 14:58
Data: 26/11/2019 - ES - Vitória - Viaturas da Polícia Civil Crédito: Carlos Alberto Silva
A sexta fase da Operação Luz da Infância prendeu 38 pessoas em flagrante até às 11h30 na manhã desta terça-feira (18) . A ação coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta chefiada por Sérgio Moro, foi desencadeada pelas polícias civis de 12 Estados para identificar autores de crimes de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes.
O Estado com maior número de flagrantes foi São Paulo, no qual 14 pessoas foram detidas durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão de arquivos com conteúdo relacionado a crimes de exploração sexual praticados contra crianças e adolescentes.
Policiais civis também efetuaram prisões em Santa Catarina (9), Paraná (6) Mato Grosso do Sul (4), Ceará (2), Goiás (1), Mato Grosso (1) e Rio Grande do Sul (1).
Ao todo, os agentes realizaram 94 buscas nos Estados de Alagoas, Acre, Ceará, Rio de Janeiro, Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e Santa Catarina. Outras 18 ordens são cumpridas em endereços em outros quatro países: Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Panamá.

Penas 

No Brasil, a pena para quem armazena conteúdo relacionado aos crimes de exploração sexual varia de 1 a 4 anos de prisão, de 3 a 6 anos pelo compartilhamento e de 4 a 8 anos de prisão pela produção.

Veja Também

Exército abre 1.100 vagas para sargentos

Para escapar de ser linchado, assaltante invade supermercado e acaba preso na Serra

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados