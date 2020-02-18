Para escapar de ser linchado, assaltante invade supermercado e acaba preso na Serra

Por nota, a assessoria do Carone, proprietário do SempreTem, informou que, por volta das 21 horas, um assaltante invadiu o estacionamento do supermercado. Ele havia roubado um estabelecimento localizado em uma rua próxima, "a população correu atrás do homem para linchá-lo e ele correu para o estacionamento do atacarejo".