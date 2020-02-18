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Serra

Para escapar de ser linchado, assaltante invade supermercado e acaba preso na Serra

Um policial à paisana, que estava dentro do estacionamento,  conseguiu prender o suspeito após dar tiros para o alto e dispersar a confusão

Publicado em 18 de Fevereiro de 2020 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 fev 2020 às 13:00
Delegacia Regional da Serra, para onde o suspeito foi levado Crédito: Beto Morais/Arquivo-GZ
Clientes de um atacarejo, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, tomaram um susto na noite desta segunda-feira (17), depois que um assaltante invadiu o estacionamento do local.  O ladrão fugia de populares que queriam linchá-lo, mas acabou preso por um policial à paisana. 
Por nota, a assessoria do Carone, proprietário do SempreTem, informou que, por volta das 21 horas, um assaltante invadiu o estacionamento do supermercado. Ele havia roubado um estabelecimento localizado em uma rua próxima, "a população correu atrás do homem para linchá-lo e ele correu para o estacionamento do atacarejo".

TIROS PARA O ALTO

Um policial à paisana, que estava dentro do estacionamento,  conseguiu prender o ladrão. "Ele atirou para o alto dispersando a confusão e prendendo o suspeito", diz o atacarejo em nota.

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