Para escapar de ser linchado, assaltante invade supermercado e acaba preso na Serra

Clientes de um atacarejo, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra, tomaram um susto na noite desta segunda-feira (17), depois que um assaltante invadiu o estacionamento do local. O ladrão fugia de populares que queriam linchá-lo, mas acabou preso por um policial à paisana.
Por nota, a assessoria do Carone, proprietário do SempreTem, informou que, por volta das 21 horas, um assaltante invadiu o estacionamento do supermercado. Ele havia roubado um estabelecimento localizado em uma rua próxima, "a população correu atrás do homem para linchá-lo e ele correu para o estacionamento do atacarejo".
TIROS PARA O ALTO
Um policial à paisana, que estava dentro do estacionamento, conseguiu prender o ladrão. "Ele atirou para o alto dispersando a confusão e prendendo o suspeito", diz o atacarejo em nota.