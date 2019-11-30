Ônibus com 42 adolescentes capota na Rio-Santos e uma jovem morre

Um ônibus com 42 adolescentes que seguiam para um jogo de rugby capotou na manhã deste sábado (30) na estrada Rio-Santos, em Boiçucanga, distrito de São Sebastião (litoral norte de São Paulo). Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o acidente provocou uma morte.

Pelo Facebook, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse que o ônibus transportava o time Athenas Rugby, de Itanhaém, rumo a Ilhabela. A menina que morreu, Lays Prado Luz, ficou presa nas ferragens.

Segundo os bombeiros, outras 12 pessoas estão feridas, sendo que duas estão em estado gravíssimo. A corporação havia divulgado que os feridos tinham sido levados para Maresias, mas a informação dada por funcionários do posto de saúde local é de que o atendimento está sendo feito no pronto-socorro regional de Boiçucanga.

Os outros 29 jovens sem ferimentos foram conduzidos ao posto de assistência social, informaram os bombeiros pelo Twitter. O grupo é formado por adolescentes entre 13 e 18 anos de idade.