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Levava time de rugby

Ônibus com 42 adolescentes capota na Rio-Santos e uma jovem morre

Um ônibus com 42 adolescentes que seguiam para um jogo de rugby capotou na manhã deste sábado (30) na estrada Rio-Santos. Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente provocou uma morte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2019 às 15:42

Publicado em 30 de Novembro de 2019 às 15:42

Um ônibus com 42 adolescentes que seguiam para um jogo de rugby capotou na manhã deste sábado (30) na estrada Rio-Santos, em Boiçucanga, distrito de São Sebastião (litoral norte de São Paulo). Segundo o Corpo de Bombeiros de São Paulo, o acidente provocou uma morte.
Pelo Facebook, o prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), disse que o ônibus transportava o time Athenas Rugby, de Itanhaém, rumo a Ilhabela.  A menina que morreu, Lays Prado Luz, ficou presa nas ferragens.

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Segundo os bombeiros, outras 12 pessoas estão feridas, sendo que duas estão em estado gravíssimo. A corporação havia divulgado que os feridos tinham sido levados para Maresias, mas a informação dada por funcionários do posto de saúde local é de que o atendimento está sendo feito no pronto-socorro regional de Boiçucanga.
Os outros 29 jovens sem ferimentos foram conduzidos ao posto de assistência social, informaram os bombeiros pelo Twitter. O grupo é formado por adolescentes entre 13 e 18 anos de idade.
Nas páginas do Athenas Rugby nas redes sociais, posts recentes informavam sobre a participação do time justamente em um evento de rugby em Ilhabela.

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