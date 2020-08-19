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Obra quebrada

'Nunca presenciei tamanho desrespeito', diz Romero Britto sobre vídeo

A fala foi exibida no programa Conversa com Bial da terça-feira (18), junto com uma entrevista de Romero, gravada antes da cena 'viralizar'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 15:39

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 15:39

Mulher quebra peça de Romero Britto após acusá-lo de ofender funcionários do restaurante dela, nos EUA
Mulher quebra peça de Romero Britto após acusá-lo de ofender funcionários do restaurante dela, nos EUA Crédito: Reprodução / Redes Sociais
O artista plástico Romero Britto gravou um depoimento sobre um vídeo que circulou nas redes sociais, mostrando uma mulher jogando uma escultura sua no chão. A fala foi exibida no Conversa com Bial da terça-feira (18), junto com uma entrevista de Romero, gravada antes da cena viralizar.
"Falou-se de tudo de Romero Britto, sobre sua personalidade, sua arte, seu talento, sua falta de talento, sobre seu cabelo, sotaque, sua fortuna", destacou Pedro Bial. O apresentador explicou que a produção do programa pediu um depoimento de Romero e Bial chegou a enviar perguntas para o artista, mas ele enviou um depoimento sem respondê-las.
No vídeo, Romero destaca que foi "vítima" e que a peça de porcelana jogada no chão por uma mulher, que alegou ser dona de um restaurante e que Romero desrespeitou os funcionários dela, poderia ter machucado as pessoas no local ao quebrar.
"Nunca presenciei tamanho desrespeito em toda a minha carreira", disse o artista. Ele também ressaltou que o vídeo é de 2017, e lamentou a situação: "Infelizmente existem pessoas que querem ficar famosas às custas de outras, e levam ao extremo".
Romero disse que não "admite desrespeito", que não teve intenção de desrespeitar alguém que busca levar "alegria, amor, esperança para todos" com sua arte. Segundo ele, o episódio mostrou "o tribunal da internet aplaudindo e fazendo apologia ao ódio. Não quero alimentar esse assunto ou a mídia, prefiro que a consciência dela a julgue".
"A minha arte desperta algum tipo de sentimento positivo, de alegria, e por isso é tão celebrada", comentou o artista. Romero concluiu o vídeo com uma crítica, defendendo que as pessoas deveriam focar em "encontrar o próprio sucesso, ajudar o mundo e serem relevantes ao invés de criticar os outros" e que "o mundo precisa de mais amor e esperança".

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