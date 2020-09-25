Novo apaga perfil de Filipe Sabará de site oficial do partido

O empresário Filipe Sabará, do Novo Crédito: Reprodução Instagram

O Novo retirou o perfil de Filipe Sabará de seu site oficial, no qual lista todos os seus pré-candidatos a vereadores e prefeitos pelo país. A exclusão aconteceu após o empresário ter sido suspenso temporariamente pela comissão de ética do partido na quarta-feira (23) e ter tido sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo interrompida.

As páginas de pré-candidatos a prefeituras de outras capitais, como Fred Luz, no Rio de Janeiro (RJ), e Orlando Silva Neto, em Florianópolis (SC), seguem ativas. No entanto, já não há mais menção a Sabará. O link que abrigava uma página com o perfil do empresário agora exibe uma mensagem de erro: "404 Oops! The page you are looking for does not exist [A página que você procura não existe]."

O Novo não divulgou até o momento os motivos para a suspensão de Sabará. O partido determinou que a pré-candidatura de Sabará seja interrompida enquanto o processo não é julgado.

Nas últimas semanas, Sabará viu-se no centro de polêmicas com o Novo. Após ter dito em entrevistas que considera Jair Bolsonaro (sem partido) melhor que João Doria (PSDB) e que acredita que Paulo Maluf foi o melhor prefeito que São Paulo já teve, tornou-se alvo de críticas, especialmente de João Amoêdo, fundador da sigla.

Ele também tem sido criticado por suposta falta de transparência. Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, ele enviou declaração de bens de R$ 15 mil e depois a retificou para R$ 5 milhões. Alterações em seu currículo na plataforma LinkedIn também foram atacadas como manobras para turbinar seu currículo. Ele diz que fez as mudanças apenas para dar mais clareza às informações.