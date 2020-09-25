Novo apaga perfil de Filipe Sabará de site oficial do partido

O Novo retirou o perfil de Filipe Sabará de seu site oficial, no qual lista todos os seus pré-candidatos a vereadores e prefeitos pelo país. A exclusão aconteceu após o empresário ter sido suspenso temporariamente pela comissão de ética do partido na quarta-feira (23) e ter tido sua pré-candidatura à Prefeitura de São Paulo interrompida.
As páginas de pré-candidatos a prefeituras de outras capitais, como Fred Luz, no Rio de Janeiro (RJ), e Orlando Silva Neto, em Florianópolis (SC), seguem ativas. No entanto, já não há mais menção a Sabará. O link que abrigava uma página com o perfil do empresário agora exibe uma mensagem de erro: "404 Oops! The page you are looking for does not exist [A página que você procura não existe]."
O Novo não divulgou até o momento os motivos para a suspensão de Sabará. O partido determinou que a pré-candidatura de Sabará seja interrompida enquanto o processo não é julgado.
Nas últimas semanas, Sabará viu-se no centro de polêmicas com o Novo. Após ter dito em entrevistas que considera Jair Bolsonaro (sem partido) melhor que João Doria (PSDB) e que acredita que Paulo Maluf foi o melhor prefeito que São Paulo já teve, tornou-se alvo de críticas, especialmente de João Amoêdo, fundador da sigla.
Ele também tem sido criticado por suposta falta de transparência. Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, ele enviou declaração de bens de R$ 15 mil e depois a retificou para R$ 5 milhões. Alterações em seu currículo na plataforma LinkedIn também foram atacadas como manobras para turbinar seu currículo. Ele diz que fez as mudanças apenas para dar mais clareza às informações.
Sabará afirma ser vítima de perseguição de Amoêdo e de uma "ala esquerdista do Novo", que não aceitam suas posições. À Folha de S.Paulo, ele disse que Romeu Zema, governador de Minas Gerais, é o verdadeiro líder do partido.