Navio com dois suspeitos de coronavírus atraca em Santos nesta segunda

Amostra laboratorial do coronavírus, que pode causar desde resfriados comuns até SARS e MERS Crédito: Center for Desease Control and Prevention

Uma embarcação de bandeira chinesa com dois tripulantes suspeitos de ter sintomas do novo coronavírus atracará nesta segunda-feira (17) no porto de Santos (SP).

Em nota, a Anvisa (agência nacional de vigilância sanitária) descarta qualquer motivo de preocupação para a população e afirma que não há "nenhum tripulante doente" no navio Kota Pemimpin, procedente de Singapura e que esteve em portos chineses nos últimos 30 dias  passou por Shanghai, Ningbo, Yantian e Hong Kong.

Ainda assim, a agência diz que vai vistoriar a embarcação e fará a avaliação clínica dos tripulantes e uma análise sanitária do navio.

Em nota emitida na noite de sábado (15), a Anvisa havia informado que, na sexta (14), o capitão do navio, ao enviar a documentação necessária para atracar em Santos, reportou a presença a bordo de dois tripulantes com sintomas gripais. Ambos já estariam recuperados.

Ainda segundo a Anvisa, o Porto de Santos possui um plano de contingência que pode ser acionado se for identificado algum risco em embarcações que atraquem no local.

Até a quinta (13), 1.523 pessoas morreram pelo novo coronavírus, 1.521 delas na China --também houve uma nas Filipinas e uma no Japão  e mais de 66 mil tiveram confirmação da infecção em diversos países.

Nesse mesmo dia, as autoridades chinesas mudaram o método de contagem e expandiram os critérios de contaminação. Agora, uma radiografia do tórax é suficiente para confirmar casos suspeitos.

No Brasil, o resultado dos primeiros exames feitos em 34 brasileiros e parentes chineses que chegaram de Wuhan, epicentro da epidemia do novo coronavírus na China, deu negativo para uma possível infecção.

Além deles, o Ministério da Saúde também coletou amostras respiratórias de 24 tripulantes e médicos que participaram da operação montada para trazer o grupo de volta ao Brasil. Todos tiveram resultado negativo.

Além dos exames negativos, balanço divulgado pela pasta nesta terça mostra que, até o momento, o Brasil não teve nenhum caso confirmado do novo coronavírus.

Atualmente, há quatro casos suspeitos sendo monitorados pelo Ministério da Saúde, conforme comunicado da última sexta.