Aulão gratuito para o Enem traz dicas e revisão estratégica para a prova

Com 100 vagas disponíveis, aulão acontece no próximo dia 18 e vai focar nas provas de maior peso: Linguagens, Matemática e Redação

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 16:54

Candidatos vão poder tirar dúvidas durante aulão do Enem Crédito: Wilson Dias/Agência Brasil

A um mês para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcado para 9 de novembro, um evento presencial e gratuito promete auxiliar os candidatos a se preparar para as provas de maior peso: Linguagens, Matemática e Redação. Com 100 vagas disponíveis, o Mega Aulão Qualificar Pré-Enem acontecerá no dia 18 de outubro, no auditório da Fucape, em Vitória. As inscrições estão abertas e podem ser feitas de forma on-line (clique aqui).

Promovido pelo programa Qualificar ES Pré-Enem, da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), o evento será conduzido por professores especialistas que vão revisar os tópicos que mais aparecem na prova, com base nas edições anteriores. Com dicas e macetes para otimizar o tempo nas questões, os alunos também poderão tirar dúvidas e aprender estratégias de argumentação e estruturação para a Redação, uma das áreas que mais influenciam a nota final.

O pré-Enem do governo do Estado tem o objetivo de ajudar pessoas que estão há mais tempo sem contato com os conteúdos escolares e pretendem ingressar no ensino superior. Com 4.500 inscritos atualmente, o programa permite que os estudantes utilizem a plataforma on-line Díscola, que conta com videoaulas e exercícios de acordo com o nível de proficiência do usuário em cada matéria.

“Os alunos estudam através de uma plataforma gamificada, com muita dinâmica e interação sem ter aulas cansativas. Eles também podem ir presencialmente à base da empresa que presta os serviços, que fica o dia todo aberta para tirar dúvidas”, explica o secretário de Ciência e Tecnologia, Bruno Lamas.

Uma oportunidade de mudança

Analu Teixeira Lemos Abreu, de 49 anos, é terapeuta e utiliza a plataforma desde fevereiro para intensificar os estudos e prestar o Enem novamente este ano. Após a primeira graduação em Educação Física, ela mudou de área na pós-graduação para o campo da psicologia.

Conciliando o trabalho e criação de seus dois filhos, Analu conheceu a plataforma por indicação do marido, que a ajudava a achar formas de estudo para o Enem. Ela conta que o Qualificar conseguiu otimizar sua rotina de aprendizado pela praticidade.

“A plataforma facilitou muito meu dia-a-dia, pois posso acessar onde eu estiver no momento. Com o aplicativo, relembro os conteúdos, faço simulados e desafios. Irei participar do aulão e estou com boas expectativas, visando sempre a fixação dos conteúdos.”

Mega Aulão Pré-Enem

Quando : 18 de outubro (sábado)

: 18 de outubro (sábado) Horário: das 8h às 12h30 (haverá coffee break)

das 8h às 12h30 (haverá coffee break) Local: Auditório da Fucape Business School (Av. Fernando Ferrari, 1.358, Boa Vista, Vitória/ES)

Auditório da Fucape Business School (Av. Fernando Ferrari, 1.358, Boa Vista, Vitória/ES) Inscrições: https://www.sympla.com.br/evento/mega-aulao-qualificar-pre-enem/3141644

https://www.sympla.com.br/evento/mega-aulao-qualificar-pre-enem/3141644 Capacidade: 100 vagas

Este texto foi escrito por Sara Ohnesorge, aluna do 28º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta sob a supervisão dos editores Mikaella Campos e Weber Caldas.

