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Meio ambiente

Não há novas manchas de óleo chegando ao litoral, diz governo

Vazamento de petróleo atingiu praias do Nordeste. Mais de 1 mil toneladas de resíduos foram recolhidos

Publicado em 27 de Outubro de 2019 às 19:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 out 2019 às 19:20
Praia de Tamandaré, no litoral sul de Pernambuco, neste domingo, 27, foi uma das afetadas pelo vazamento de óleo Crédito: PAULO PAIVA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO
O governo informou que não foram encontradas, neste domingo, 27, novas manchas de óleo no litoral do Nordeste, atingido pelo vazamento de petróleo observado há quase dois meses. Em nota, o Grupo de Avaliação e Acompanhamento (GAA), formado por Marinha, Agência Nacional de Petróleo (ANP) e Ibama, informou que novos resíduos não foram observados chegando à costa pelas equipes de monitoramento.

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O relato do governo demonstra que a situação do litoral melhorou em relação ao dia anterior. Sábado, 26, em coletiva de imprensa, a Marinha informou que as praias do Nordeste já não apresentavam óleo do vazamento, mas, apenas "pelotas" de petróleo no mar que poderiam ser recolhidas quando chegassem às praias. Agora, há outra preocupação: parte do óleo avançou para os manguezais.
O governo já registrou 249 locais afetados. Mais de 1 mil toneladas de resíduos oleosos, diz a nota, foram recolhidos. As ações do grupo continuam em Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia - Estados mais atingidos. Em outros locais, de acordo com o governo, a situação é estável.

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