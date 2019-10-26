Mourão diz à Globo News que praias do Nordeste estão próprias para banho

Mourão comentou que a orientação do Ministério da Saúde sobre a impropriedade dessas praias refere-se às que têm manchas aparentes. O vice-presidente citou como exemplo de praias que foram limpas as de Morro de São Paulo (BA). "Morro de São Paulo tinha sido atingida e imediatamente, no dia seguinte, estava em condições de banho", acrescentou. Ele voltou a destacar que o governo está empenhado em encontrar o responsável pelo derramamento do óleo.

Segundo o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), o óleo foi encontrado em pelo menos 238 pontos, de 88 municípios dos nove estados nordestinos. O Ibama informou também, em balanço divulgado ontem, que mais de 1 mil toneladas de óleo com areia foram retiradas do litoral nordestino.