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Na pandemia

Bolsonaro participa de convenção evangélica com cerca de 850 pessoas

Evento foi realizado na Assembleia de Deus na Catedral Baleia, como é chamada a sede nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, em Brasília

Publicado em 19 de Setembro de 2020 às 13:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2020 às 13:55
Bolsonaro participa de evento religioso com cerca de 850 pessoas
Bolsonaro participa de evento religioso com cerca de 850 pessoas Crédito: Carolina Antunes/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) participou na manhã deste sábado (19) da abertura de uma convenção evangélica com a presença de aproximadamente 850 pessoas, segundo informações da organização.
No evento, Bolsonaro disse esperar que o Brasil retome a normalidade ainda em 2020, após os impactos da pandemia do novo coronavírus. O País tem mais de 135 mil mortes pela covid-19 e quase 4,5 milhões de casos confirmados.
A convenção foi promovida pela Assembleia de Deus na Catedral Baleia, como é chamada a sede nacional das Assembleias de Deus Ministério de Madureira, em Brasília. A reunião era fechada ao público e à imprensa, e apenas pastores e obreiros da igreja puderam participar. A abertura foi transmitida pela TV Brasil.

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A catedral tem capacidade para até 4 mil pessoas sentadas. Devido à pandemia, a organização restringiu a lotação a 1 mil pessoas, mas nem todos os inscritos compareceram. Ainda segundo os organizadores, foram seguidas as normas fixadas pelo governo do Distrito Federal para eventos do tipo, inclusive com separação de assentos para manter o distanciamento social.
Pela transmissão, foi possível ver que o presidente estava de máscara, mas retirou a proteção em alguns momentos para tirar fotos e falar ao público presente. Ele também trocou aperto de mãos com o anfitrião, o bispo Manoel Ferreira.
Bolsonaro participa de convenção evangélica com 850 mil pessoas
Bolsonaro participa de convenção evangélica com 850 mil pessoas Crédito: Carolina Antunes/PR
Um dia depois de dizer que o "fique em casa" pregado por especialistas como forma de conter o avanço da doença era "conversinha mole" e "para os fracos", Bolsonaro disse que não poderia se "esconder num palácio" em meio à crise sanitária.
Embora se declare católico, o presidente tem uma relação próxima a pastores e igrejas evangélicas. A primeira-dama Michelle Bolsonaro é frequentadora da Igreja Atitude, no Rio. Três integrantes do primeiro escalão do governo são pastores: a ministra Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos) e os ministros André Mendonça (Justiça e Segurança Pública) e Milton Ribeiro (Educação).

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