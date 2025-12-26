Mulher morre após ser esfaqueada em assalto dentro do BRT no Rio

Publicado em 26 de dezembro de 2025 às 09:19
Uma mulher morreu após ser esfaqueada durante um assalto dentro de um ônibus do BRT na manhã da última quinta-feira (25) na zona norte do Rio. O roubo ocorreu no BRT estação Rubem Vaz, na altura do Bonsucesso. Policiais militares do Batalhão de Vias Expressas e o Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a ocorrência.
Duas mulheres foram atacadas com uma faca pelo suspeito. Elas foram levadas ao Hospital Salgado Filho, mas uma não resistiu aos ferimentos. Uma imagem mostra a vítima caída com sangue nas roupas dentro do transporte público. A segunda mulher ficou ferida. De acordo com a PM, ela foi atendida e liberada em seguida.
Não há informações de que o assaltante tenha sido preso. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.
