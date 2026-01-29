Home
Mulher é presa sob suspeita de participação na morte de amiga em SP

Inicialmente, a suspeita era de que o óbito, ocorrido em 16 de janeiro, tinha como causa um choque elétrico e era investigada como morte suspeita; agora, porém, o caso é investigado como homicídio

FRANCISCO LIMA NETO

Agência FolhaPress

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:51

A vítima, Beatriz Calegari de Paula, foi encontrada morta ao lado de uma piscina
A vítima, Beatriz Calegari de Paula, foi encontrada morta ao lado de uma piscina Crédito: Reprodução/Facebook/Beatriz Calegari

Uma mulher de 40 anos foi presa na terça-feira (27) sob suspeita de participação na morte de uma amiga de 26 anos, em Lins, interior de São Paulo. Inicialmente, a suspeita era de que o óbito, ocorrido em 16 de janeiro, tinha como causa um choque elétrico e era investigada como morte suspeita. Agora, porém, o caso é investigado como homicídio. Beatriz Calegari de Paula foi encontrada morta ao lado de uma piscina em um imóvel alugado para eventos. Ela usava biquíni e estava com parte do corpo sobre a tampa metálica do motor da piscina. Os bombeiros foram acionados, mas já Beatriz já estava morta quando chegaram ao local.

Inicialmente, a suspeita era de que o óbito, ocorrido em 16 de janeiro, tinha como causa um choque elétrico e era investigada como morte suspeita; agora, porém, o caso é investigado como homicídio

Mulher é presa sob suspeita de participação na morte de amiga em SP

A amiga da vítima, que não teve a identidade divulgada, foi presa temporariamente. "Ela apresentou versões conflitantes. Disse que viu a amiga sofrer uma descarga elétrica, mas o laudo necroscópico concluiu que a vítima morreu por afogamento", afirmou o delegado Artur Franco, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Lins.

A prisão, segundo o delegado, é necessária para a conclusão da apuração. Os investigadores também aguardam o envio dos laudos requisitados ao Instituto de Criminalística. A mãe de Beatriz, Marta Calegari, escreveu nas redes sociais sobre o caso. "Imagine eu, uma mãe que perdeu a filha de uma forma e [o atestado de] óbito fala outra [coisa]. Só quero a verdade", escreveu.

