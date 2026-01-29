Em Eunápolis

Operação deixa oito mortos e policial ferido no sul da Bahia

Segundo a investigação, os mortos são suspeitos de organizarem uma tentativa de resgate de detentos do presídio estadual de Eunápolis

Publicado em 29 de janeiro de 2026 às 14:13

Grupo se organizava para tentar resgatar detentos no presídio de Eunápolis (BA); polícia conseguiu interceptar Crédito: Alberto Maraux / Divulgação SSP-BA

Uma ação das polícias Militar e Civil deixou oito mortos e um policial ferido na madrugada desta quinta-feira (29) em Eunápolis, no extremo-sul da Bahia. Segundo a investigação, os mortos são suspeitos de organizarem uma tentativa de resgate de detentos do presídio estadual de Eunápolis. A Secretaria de Segurança Pública informou que houve confronto e os suspeitos feridos a tiros foram encaminhados para uma unidade de saúde da região, mas não resistiram. Durante a ação, um policial militar foi atingido por um tiro na perna. Ele recebeu atendimento médico e permanece internado.

Policiais localizaram armas de fogo, carregadores e munições em uma área de mata fechada. A Secretaria de Segurança Pública reforçou as ações ostensivas e de inteligência na região. Investigações preliminares indicam que entre os envolvidos pode haver integrantes do Comando Vermelho, facção criminosas oriundas do Rio de Janeiro.

A Bahia foi o estado com maior número absoluto de mortes decorrentes de ações policiais em 2025, com 1.569 casos, segundo dados do Ministério da Justiça. Nesta quarta-feira (28), na mesma região, policiais identificaram uma área utilizada por uma facção criminosa como cemitério clandestino.

Ao menos três ossadas foram encontradas no povoado São João do Monte, no município de Itabela. A cidade é área de atuação da facção criminosa BDM (Bonde do Maluco), que vive uma guerra com o Comando Vermelho pelo controle do tráfico de drogas em cidades baianas.

