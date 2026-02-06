Mulher é presa após arremessar gata do 12° andar de prédio em Curitiba

Ela sobreviveu

Mulher é presa após arremessar gata do 12º andar de prédio em Curitiba

De acordo com o delegado Guilherme Dias, o neto da suspeita, uma mulher chinesa, não gostava de gatos e as agressões contra os animais eram frequentes

Publicado em 6 de fevereiro de 2026 às 09:26

Gata arremessada de prédio em Curitiba após ser socorrida Crédito: Reprodução/PC PR

Uma mulher foi presa em flagrante nesta quinta-feira (5) após arremessar uma gata do 12º andar de um prédio no centro de Curitiba. A ação foi realizada pelas polícias Civil e Militar do Paraná após o recebimento de denúncias de moradores do edifício. As testemunhas ouviram miados desesperados da gata e, ao olhar pelas janelas de seus apartamentos, viram a mulher arremessar o animal.

"De acordo com o neto da suspeita, uma mulher chinesa, ela não gosta de gatos e as agressões contra os animais eram frequentes", disse o delegado Guilherme Dias, chefe da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba. Uma das testemunhas disse que o animal estava sozinho no apartamento, após a saída do antigo morador. A suspeita seria tia do homem e teria ido ao local para limpar o imóvel.



Segundo o policial civil, a gata foi torturada antes de ser arremessada. A queda provocou traumatismo cranioencefálico, contusão pulmonar e hemorragia severa na região da bexiga. Ela sobreviveu à queda e foi levada em estado grave para atendimento veterinário na ong Força Animal. "Foi um ato bárbaro, revoltante e absolutamente inadmissível. Um crime que não passará impune, se depender de nós", afirmou o delegado.

A ong recebeu pedidos de ajuda das testemunhas da violência, que viram a gata ferida e queriam encaminhá-la para atendimento veterinário. De acordo com uma das vizinhas, a gata bateu em uma parede antes de cair no chão. A pena para quem é condenado por maus-tratos a animais vai de dois a cinco anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.

