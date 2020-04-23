'Moro deve sair. Bolsonaro não é correto', diz ex-procurador da Lava Jato

O ex-decano da força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima, saiu em defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e atacou o presidente Jair Bolsonaro em post no Facebook nesta quinta-feira (23) logo após notícia sobre a possível interferência na troca no comando da Polícia Federal.
"Moro deve sair. Bolsonaro não é correto, não tem palavra, deixou o ministro sem qualquer apoio no Congresso tanto nas medidas contra a corrupção quanto durante o episódio criminoso da Intercept, e nunca foi um real apoiador do combate à corrupção"
O ministro e ex-juiz da Lava Jato, em Curitiba avisou que deixará o governo caso o presidente imponha um novo nome para comandar a PF, atualmente ocupada por Maurício Valeixo. O ministro não aceita que essa troca venha de "cima para baixo", e defende o direito de fazer a escolha.
A saída de Valeixo do cargo de diretor-geral da corporação já estava sendo tratada por Moro, que tentava encontrar um nome de sua confiança para o cargo. Bolsonaro, no entanto, avisou que nomearia um substituto. É a segunda vez que o presidente ameaça trocar a cúpula do órgão.
Desde o ano passado, Carlos Lima acusa as tentativas de Bolsonaro de tentar "subordinar" a PF e o Ministério Público Federal para salvar "os seus". Aposentado desde 2019, ele virou consultor de compliance e especialista em combate à corrupção.