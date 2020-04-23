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"Sem palavra"

'Moro deve sair. Bolsonaro não é correto', diz ex-procurador da Lava Jato

Presidente avisou a Moro que vai trocar o chefe da Polícia Federal e ministro ameaçou sair do governo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 17:22

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 17:22

O ex-decano da força-tarefa da Operação Lava Jato, em Curitiba, Carlos Fernando dos Santos Lima, saiu em defesa do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e atacou o presidente Jair Bolsonaro em post no Facebook nesta quinta-feira (23) logo após notícia sobre a possível interferência na troca no comando da Polícia Federal.
Procurador da República aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima
Procurador da República aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima foi, ao lado de Deltan Dallagnol, um dos principais nomes da Operação Lava Jato Crédito: Reprodução/Facebook Carlos Fernando dos Santos Lima
"Moro deve sair. Bolsonaro não é correto, não tem palavra, deixou o ministro sem qualquer apoio no Congresso tanto nas medidas contra a corrupção quanto durante o episódio criminoso da Intercept, e nunca foi um real apoiador do combate à corrupção"
Carlos Fernando dos Santos Lima - Procurador da República aposentado. Atuou na força-tarefa da Lava Jato
O ministro e ex-juiz da Lava Jato, em Curitiba avisou que deixará o governo caso o presidente imponha um novo nome para comandar a PF, atualmente ocupada por Maurício Valeixo. O ministro não aceita que essa troca venha de "cima para baixo", e defende o direito de fazer a escolha.
A saída de Valeixo do cargo de diretor-geral da corporação já estava sendo tratada por Moro, que tentava encontrar um nome de sua confiança para o cargo. Bolsonaro, no entanto, avisou que nomearia um substituto. É a segunda vez que o presidente ameaça trocar a cúpula do órgão.
Desde o ano passado, Carlos Lima acusa as tentativas de Bolsonaro de tentar "subordinar" a PF e o Ministério Público Federal para salvar "os seus". Aposentado desde 2019, ele virou consultor de compliance e especialista em combate à corrupção.

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