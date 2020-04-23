'Moro deve sair. Bolsonaro não é correto', diz ex-procurador da Lava Jato

Procurador da República aposentado Carlos Fernando dos Santos Lima foi, ao lado de Deltan Dallagnol, um dos principais nomes da Operação Lava Jato Crédito: Reprodução/Facebook Carlos Fernando dos Santos Lima

"Moro deve sair. Bolsonaro não é correto, não tem palavra, deixou o ministro sem qualquer apoio no Congresso tanto nas medidas contra a corrupção quanto durante o episódio criminoso da Intercept, e nunca foi um real apoiador do combate à corrupção" Carlos Fernando dos Santos Lima - Procurador da República aposentado. Atuou na força-tarefa da Lava Jato

O ministro e ex-juiz da Lava Jato, em Curitiba avisou que deixará o governo caso o presidente imponha um novo nome para comandar a PF, atualmente ocupada por Maurício Valeixo. O ministro não aceita que essa troca venha de "cima para baixo", e defende o direito de fazer a escolha.

A saída de Valeixo do cargo de diretor-geral da corporação já estava sendo tratada por Moro, que tentava encontrar um nome de sua confiança para o cargo. Bolsonaro, no entanto, avisou que nomearia um substituto. É a segunda vez que o presidente ameaça trocar a cúpula do órgão.