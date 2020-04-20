"O autoritarismo em uma pandemia é perverso"

Todas as vezes que temos uma pandemia como esta, a primeira reação é de uma atitude de negação. Então, a gente vê crescer falas como "este não é um país de idosos", "o clima do Brasil é tropical", que são formas de negacionismo. Não há nenhuma prova que em países quentes a pandemia não se multiplique e o Brasil tem uma população que vem envelhecendo grandemente nos últimos anos. Existe o estatuto do idoso e o governo é obrigado a proteger estes cidadãos. Escantear essa população é muito autoritário. Nenhum governo tem direito de dizer quem vai morrer e quem vai sobreviver. Sabemos que há uma subnotificação grande dos casos de coronavírus e isso, além de ser grave, ajuda o governo com a mensagem que ele quer passar, sem ter qualquer dado científico ou comprovação de que a doença ataca apenas senhores, pessoas de idade. Só que esta mensagem vai ao encontro da população que está desesperada, sem dinheiro e, claro, prefere ouvir e acatar uma palavra de ordem deste tipo. Porque a opção que está sendo dada às pessoas é de ficar em casa, mas para muitos o lar é um local perigoso. A gente consegue ver isso nos números de violência doméstica e infantil, que têm crescido durante esta pandemia. Nem todo lar é um local de segurança, nem todo lar eu posso conversar com as pessoas. Nós temos casas abarrotadas, cheias de gente, com pessoas que estão ficando sem dinheiro. Então, qual a mensagem estas pessoas querem acatar? A de que isso não é nada. A ideia de um falso alarme é miraculosa. Todo mundo quer isso diante do desconhecido. A mensagem do presidente é muito mais fácil de ser acatada, porque é o que todo mundo quer ouvir. Porém não tem embasamento científico nenhum.