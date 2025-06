Na próxima terça

Moraes autoriza acareação entre Braga Netto e Cid em ação sobre trama golpista

O ministro do STF ainda deu aval para a acareação do ex-ministro Anderson Torres e do ex-chefe do Exército Marco Antônio Freire Gomes

Publicado em 17 de junho de 2025 às 13:36

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), autorizou nesta terça-feira (17) o pedido de acareação entre o tenente-coronel Mauro Cid e o ex-ministro Walter Braga Netto.>

Os dois devem ficar frente a frente na próxima terça-feira (24) na sede do Supremo, em Brasília. O general da reserva poderá sair do Comando Militar do Leste pela primeira vez desde que foi preso há seis meses.>

Moraes ainda deu aval para a acareação do ex-ministro Anderson Torres e do ex-chefe do Exército Marco Antônio Freire Gomes, que deve ocorrer no mesmo dia.>

Mauro Cid vai participar de acareação na próxima semana Crédito: Geraldo Magela/Agencia Senado

A decisão foi tomada nesta terça, primeiro dia após o término do prazo para as defesas dos réus do processo sobre a trama golpista apresentarem seus pedidos de novas diligências. Essa é a penúltima etapa antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados do núcleo central da tentativa de golpe de Estado.>

Também nesta terça, o advogado Luiz Eduardo Kuntz, defensor de um dos réus da trama golpista, enviou ao STF fotos e áudios de conversas que ele diz ter mantido com Cid e pediu que a delação seja anulada.>

As mensagens teriam sido trocadas por um perfil no Instagram utilizado por Mauro Cid. A conta tinha o nome de sua esposa, não tinha fotos publicadas e era seguida por poucas pessoas. >

Marcelo Câmara, defendido por Kuntz, é réu no Supremo no caso da trama golpista, acusado de monitorar a localização do ministro do STF Alexandre de Moraes, o principal alvo de grupos bolsonaristas e militares para viabilizar o golpe de Estado, segundo a PGR (Procuradoria-Geral da República).>

Em depoimento ao STF, Cid negou que tivesse usado a conta da esposa para falar com alvos da delação.>

