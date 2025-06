Interrogatório no STF

Braga Netto diz que Cid mentiu e que não entregou dinheiro em caixa de vinho

O ex-ministro rebate delação do tenente-coronel e nega ter financiado operações da trama golpista: "Faltou com a verdade"

Braga Netto foi um dos principais implicados na delação do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, que alega ter recebido uma caixa de vinho com dinheiro das mãos do general. “Eu não tinha contato com empresários. Eu não pedi dinheiro para ninguém e não dei dinheiro nenhum para o Cid”, rebateu o ex-ministro.>