Operação apura compra de cafeína para aumentar produção de cocaína em SP

O grupo criminoso movimentou cerca de R$ 25 milhões; esquema envolveria pessoas físicas e empresas fantasmas

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 16:33

Um grupo criminoso é alvo de uma operação deflagrada hoje pela Polícia Civil de São Paulo por supostamente comprar 81 toneladas de cafeína para adulterar cocaína e quadruplicar a produção da droga. Foram expedidos 31 mandados na capital e na região metropolitana. São 27 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão temporária. Até o final da manhã, duas pessoas haviam sido presas. Elas foram detidas em Santana de Parnaíba e na zona oeste da cidade de São Paulo.

O grupo criminoso movimentou cerca de R$ 25 milhões, segundo a Polícia Civil. O esquema envolveria pessoas físicas e empresas fantasmas. Toneladas de cafeína foram compradas entre março de 2024 e outubro deste ano. Os criminosos teriam pago R$ 11,7 milhões pelas cargas.

De acordo com a Polícia Civil, o volume de cafeína comprado, misturado a outros insumos, produziu pelo menos 320 toneladas de cocaína. A investigação também aponta que a cocaína era vendida em outros estados, como Paraná e Rio de Janeiro. Hoje, os policiais apreenderam: 12 carros, duas motos, valores em espécie, celulares e duas armas, sendo uma metralhadora e uma pistola.

