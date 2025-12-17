Susto

Mãe e filha de 3 anos são atacadas por pitbull adotado há um mês em MG

O ataque aconteceu enquanto a criança brincava com o cachorro no quintal da casa; em certo momento, o pitbull avançou contra a menina, e a mãe ao tentar socorrer, também acabou sendo mordida

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:15

Pitbull que atacou mulher e criança de 3 anos em Minas Gerais Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros MG

Uma mulher de 30 anos e a filha dela, 3, foram atacadas por um pitbull na noite desta terça-feira (16), no bairro Morumbi, em São Sebastião do Paraíso (MG). Elas foram socorridas e passam bem. O ataque aconteceu por voltas das 19h30, enquanto a criança brincava com o cachorro no quintal da casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, em certo momento, o pitbull avançou contra a menina, e a mãe ao tentar socorrer, também acabou sendo mordida.

O cachorro havia sido adotado pela família há cerca de um mês. Quando os bombeiros chegaram, a mulher estava consciente e foi encontrada na casa de uma vizinha. Ela tinha ferimentos nas pernas causados por mordidas. Os bombeiros fizeram os primeiros curativos na mulher e a levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. A criança teve uma laceração na perna. Ela foi levada por uma tia para a para mesma unidade de saúde. Após o atendimento às vítimas, os bombeiros capturaram o cachorro. O animal foi levado ao canil municipal.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta