Mãe e filha de 3 anos são atacadas por pitbull adotado há um mês em MG

O ataque aconteceu enquanto a criança brincava com o cachorro no quintal da casa; em certo momento, o pitbull avançou contra a menina, e a mãe ao tentar socorrer, também acabou sendo mordida

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 13:15

Pitbull que atacou mulher e criança de 3 anos em Minas Gerais
Pitbull que atacou mulher e criança de 3 anos em Minas Gerais Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros MG

Uma mulher de 30 anos e a filha dela, 3, foram atacadas por um pitbull na noite desta terça-feira (16), no bairro Morumbi, em São Sebastião do Paraíso (MG). Elas foram socorridas e passam bem. O ataque aconteceu por voltas das 19h30, enquanto a criança brincava com o cachorro no quintal da casa. Segundo o Corpo de Bombeiros, em certo momento, o pitbull avançou contra a menina, e a mãe ao tentar socorrer, também acabou sendo mordida.

O cachorro havia sido adotado pela família há cerca de um mês. Quando os bombeiros chegaram, a mulher estava consciente e foi encontrada na casa de uma vizinha. Ela tinha ferimentos nas pernas causados por mordidas. Os bombeiros fizeram os primeiros curativos na mulher e a levaram para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade. A criança teve uma laceração na perna. Ela foi levada por uma tia para a para mesma unidade de saúde. Após o atendimento às vítimas, os bombeiros capturaram o cachorro. O animal foi levado ao canil municipal.

