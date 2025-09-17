Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relatam tremor de terra

Terremoto em Minas?

Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relataram ter sentido um tremor de terra na noite da última terça-feira, 16. Muitos demonstraram receio em razão do susto provocado pelos tremores. Nada foi citado sobre danos. Conforme publicações feitas nas redes sociais, os tremores foram observados em Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves pouco depois das 22h desta terça. Até a publicação desta nota, os municípios citados não confirmaram a ocorrência.