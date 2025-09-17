Home
>
Brasil
>
Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relatam tremor de terra

Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relatam tremor de terra

Conforme publicações feitas nas redes sociais, os tremores foram observados em Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves pouco depois das 22h desta terça

Renata Okumura

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 10:14

Vista panorâmica de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais
Vista panorâmica de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais Crédito: Repodução/Wikimedia

Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relataram ter sentido um tremor de terra na noite da última terça-feira, 16. Muitos demonstraram receio em razão do susto provocado pelos tremores. Nada foi citado sobre danos. Conforme publicações feitas nas redes sociais, os tremores foram observados em Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves pouco depois das 22h desta terça. Até a publicação desta nota, os municípios citados não confirmaram a ocorrência.

Recomendado para você

A pesquisa revelou também que os estudantes usam vídeos publicados em redes sociais - TikTok e YouTube, por exemplo - fonte de informação

Maioria dos alunos no Ensino Médio usam inteligência artificial sem supervisão. Entenda

Conforme publicações feitas nas redes sociais, os tremores foram observados em Contagem, Betim, Esmeraldas e Ribeirão das Neves pouco depois das 22h desta terça

Moradores de cidades da Grande Belo Horizonte relatam tremor de terra

A reportagem tentou contato com as plataformas citadas no procedimento, Grindr e Hornet, mas não conseguiu encontrar representantes delas no Brasil

Pessoas LGBTQIA+ estariam vulneráveis em aplicativos de encontro. Procuradoria apura

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Linha do Aquaviário de Porto de Santana ganha mais viagens; veja horários

Linha do Aquaviário de Porto de Santana ganha mais viagens; veja horários

Imagem - Técnico de elevadores é assassinado a tiros em Rio Marinho, Vila Velha

Técnico de elevadores é assassinado a tiros em Rio Marinho, Vila Velha

Imagem - Vila Velha vira a capital da inovação

Vila Velha vira a capital da inovação

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Terremoto

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais