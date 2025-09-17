Vila Velha vira a capital da inovação

Entre os dias 15 e 18 de setembro, a Universidade Vila Velha (UVV) realiza mais uma edição do Inovaweek, evento já consolidado no calendário acadêmico e científico brasileiro. Mais do que um evento de ideias, trata-se de um verdadeiro laboratório de futuro, onde a ciência, a tecnologia e a inovação se encontram para desenhar caminhos possíveis para o desenvolvimento do Espírito Santo e do Brasil.



O Inovaweek 2025 reafirma uma premissa fundamental, a saber, a inovação não se limita aos recursos tecnológicos, mas se caracteriza como uma estratégia de desenvolvimento. Em um mundo marcado pela aceleração digital, tecnologias emergentes, pela inteligência artificial e pela transição energética, a capacidade de produzir conhecimento aplicado torna-se um diferencial competitivo não só para empresas, mas também para regiões e países inteiros.

Esse evento transforma Vila Velha na capital da inovação nesta semana, uma vitrine de pesquisas, projetos, experiências e startups que dialogam com os grandes desafios contemporâneos, da sustentabilidade ambiental à segurança pública, da saúde à educação, passando por cidades inteligentes e pela economia criativa. O ecossistema da inovação universitária abre suas portas não apenas para compartilhar resultados acadêmicos, mas para conectar talentos e soluções com as demandas concretas da sociedade.

Na perspectiva do desenvolvimento regional, iniciativas como esta funcionam como peças estratégicas. Enquanto grandes centros mundiais disputam protagonismo na chamada “economia do conhecimento”, é fundamental que o Espírito Santo fortaleça seus polos de inovação e empreendedorismo.

O Inovaweek cumpre esse papel ao posicionar o Estado no mapa das discussões globais sobre inovação, mas com uma perspectiva regional, conectando a inovação capixaba com oportunidades de negócios, geração de emprego e renda, além de fortalecer políticas públicas orientadas pelas evidências científicas.

A inovação, portanto, não pode ser vista como discurso retórico ou palavra de moda. Ela precisa ser cultivada como política de Estado e estratégia de futuro, capaz de orientar investimentos em pesquisa, infraestrutura tecnológica e capacitação profissional. O ambiente universitário, nesse sentido, funciona como usina de conhecimento e de talentos, e eventos como o Inovaweek são a expressão mais visível desse potencial transformador.

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de A Gazeta.

A Gazeta integra o Saiba mais