Técnico de elevadores é assassinado a tiros em Rio Marinho, Vila Velha

Joalison Souza dos Santos, de 25 anos, foi atingido em várias partes do corpo; a motivação do crime ainda é desconhecida

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:17

Joalison Souza dos Santos, de 25 anos, foi morto a tiros em Rio Marinho, Vila Velha Crédito: Acervo familiar

Um jovem de 25 anos foi assassinado a tiros em Rio Marinho, Vila Velha, por volta das 19h de terça-feira (16). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Joalison Souza dos Santos caído no asfalto, com várias perfurações no corpo. Segundo a Polícia Civil, ele foi atingido na cabeça, pescoço, tórax e no braço.

Moradores da região ouviram os disparos e acionaram a Polícia Militar, que encontrou Joalison já morto. Familiares do jovem conversaram com o repórter André Afonso, da TV Gazeta, na manhã desta quarta-feira (17), enquanto faziam os procedimentos de liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), em Vitória.

Eles afirmaram que Joalison trabalhava com manutenção de elevadores e, na noite de terça-feira, saiu de casa sem dizer aonde ia. Ninguém soube informar qual seria a motivação para o crime. O jovem deixa uma filha de seis anos. O caso será investigado pela Polícia Civil.

