Linha do Aquaviário de Porto de Santana ganha mais viagens; veja horários
O Sistema Aquaviário passou a contar com 12 novos horários de saída na linha 401 (Porto de Santana / Praça do Papa) . Esses horários já estão em funcionamento desde a última segunda-feira (15) e foram adicionados à tabela oficial do Aquaviário. As novas viagens estão distribuídas igualmente: seis partindo da estação Praça do Papa e outras seis da estação Porto de Santana. Importante destacar que os novos horários valem exclusivamente para os dias úteis.
Segundo a Ceturb, o objetivo da ampliação é oferecer ao passageiro mais alternativas de deslocamento, reduzindo o intervalo entre as viagens e garantindo maior rapidez no cotidiano. Confira abaixo a tabela completa da linha 401, já atualizada com os novos horários: