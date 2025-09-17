A Gazeta - Agora

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Linha do Aquaviário de Porto de Santana ganha mais viagens; veja horários

Publicado em 17/09/2025 às 09h10
Transporte
Aquaviário aumentou o número de viagens para o Porto de Santana Crédito: Carlos Alberto Silva

O Sistema Aquaviário passou a contar com 12 novos horários de saída na linha 401 (Porto de Santana / Praça do Papa) . Esses horários já estão em funcionamento desde a última segunda-feira (15) e foram adicionados à tabela oficial do Aquaviário. As novas viagens estão distribuídas igualmente: seis partindo da estação Praça do Papa e outras seis da estação Porto de Santana. Importante destacar que os novos horários valem exclusivamente para os dias úteis.

Segundo a Ceturb, o objetivo da ampliação é oferecer ao passageiro mais alternativas de deslocamento, reduzindo o intervalo entre as viagens e garantindo maior rapidez no cotidiano. Confira abaixo a tabela completa da linha 401, já atualizada com os novos horários:

Linha 401 - Porto de Santana / Praça do Papa
Linha 401 - Porto de Santana / Praça do Papa Crédito: Ceturb

Leia também:

Espírito Santo entre a solidez fiscal e as novas rotas do comércio internacional

Publicidade