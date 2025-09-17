Linha do Aquaviário de Porto de Santana ganha mais viagens; veja horários

O Sistema Aquaviário passou a contar com 12 novos horários de saída na linha 401 (Porto de Santana / Praça do Papa) . Esses horários já estão em funcionamento desde a última segunda-feira (15) e foram adicionados à tabela oficial do Aquaviário. As novas viagens estão distribuídas igualmente: seis partindo da estação Praça do Papa e outras seis da estação Porto de Santana. Importante destacar que os novos horários valem exclusivamente para os dias úteis.