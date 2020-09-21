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Seca e queimadas

Ministro sugere que Bolsonaro levou chuva a MT; deputado diz que não viu água no Pantanal

Ministro da secretaria de governo, o general Luiz Eduardo Ramos sugeriu, em publicação nas redes sociais, que o presidente Jair Bolsonaro levou a chuva a Mato Grosso

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 08:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 08:34
Um jacaré morto é fotografado em uma área que foi queimada em um incêndio no Pantanal, a maior área úmida do mundo, em Pocone, estado do Mato Grosso, Brasil, 31 de agosto de 2020. REUTERS / Amanda Perobelli PROCURE
Um jacaré morto é fotografado em uma área que foi queimada em um incêndio no Pantanal Crédito: Amanda Perobelli /REUTERS /Folhapress
Ministro da secretaria de governo, o general Luiz Eduardo Ramos sugeriu, em publicação nas redes sociais neste domingo (20), que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) levou a chuva a Mato Grosso, estado onde ambos estiveram na última sexta (18) e que sofre com a seca e queimadas na região do Pantanal.
O ministro postou em suas redes sociais um vídeo que foi enviado para ele e para o presidente e mostra um carro trafegando em uma estrada enquanto chove. Bolsonaro também postou o vídeo e também insinuou que sua presença deu sorte ao estado.
Ramos afirma que o vídeo é deste sábado (19) e mostra que choveu em Sinop e em Sorriso, cidades visitadas por Bolsonaro um dia antes.
A postagem provocou uma onda de comentários críticos de pessoas que responsabilizam o governo pelas queimadas no Pantanal e na Amazônia.
Integrante da comissão parlamentar que está no Pantanal acompanhando o trabalho de combate às chamas, o deputado Rodrigo Agostinho (PSB) afirma que não viu chuva na região de Poconé (MT), onde fica o comando das operações de contenção dos incêndios.
"Pode até ter caído alguma chuva em algum lugar do Pantanal. Mas hoje vi apenas gotas na Transpantaneira. Governo fake", disse.

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