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AstraZeneca

Ministério da Saúde confirma envio de vacinas da Índia ao Brasil no dia 22

Nota oficial divulgada pela Secom confirmou a notícia antecipada pela agência Reuters e reproduzida pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

21 jan 2021 às 17:21

Publicado em 21 de Janeiro de 2021 às 17:21

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos
As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos Crédito: Freepik
O Ministério da Saúde confirmou no período da tarde desta quinta-feira (21), que as doses da vacina contra a Covid-19 vindas da Índia devem chegar ao Brasil na sexta-feira (22), no fim da tarde. Nota oficial divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) confirmou a notícia antecipada pela agência Reuters e reproduzida pelo presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais no período da tarde desta quinta (21). 
Ao contrário do planejado pelo governo na semana passada, as vacinas Oxford/AstraZeneca virão em voo comercial da companhia Emirates.
Antes, o Ministério da Saúde planejava buscar as doses em um avião adesivado.
O início da vacinação da população indiana, contudo, atrasou a entrega dos imunizantes negociados com o Brasil, previstos inicialmente para chegar no último domingo (17).
Agora, as doses serão transportadas pela Azul de São Paulo para o Rio de Janeiro.
"O Ministério da Saúde informa que as 2 milhões de doses da AstraZeneca devem chegar ao Brasil nesta sexta-feira, 22, no fim da tarde. A carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates ao aeroporto de Guarulhos e, após os trâmites alfandegários, seguirá em aeronave da Azul para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de janeiro", informou a nota.
O governo federal iniciou a vacinação contra a Covid-19 no Brasil nesta semana com apenas 6 milhões de doses da Coronavac.
Isso porque, desde a semana passada, o País aguardava a chegada das 2 milhões de doses da vacina produzida pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, vindas da Índia. O uso emergencial das duas vacinas foi aprovado pela Anvisa no último domingo (17). 

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