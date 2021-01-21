Ministério da Saúde confirma envio de vacinas da Índia ao Brasil no dia 22

As vacinas servem para estimular o sistema imunológico que passa a reconhecer agentes que causam doenças produzindo anticorpos Crédito: Freepik

Ao contrário do planejado pelo governo na semana passada, as vacinas Oxford/AstraZeneca virão em voo comercial da companhia Emirates.

Antes, o Ministério da Saúde planejava buscar as doses em um avião adesivado.

O início da vacinação da população indiana, contudo, atrasou a entrega dos imunizantes negociados com o Brasil, previstos inicialmente para chegar no último domingo (17).

Agora, as doses serão transportadas pela Azul de São Paulo para o Rio de Janeiro.

"O Ministério da Saúde informa que as 2 milhões de doses da AstraZeneca devem chegar ao Brasil nesta sexta-feira, 22, no fim da tarde. A carga vinda da Índia será transportada em voo comercial da companhia Emirates ao aeroporto de Guarulhos e, após os trâmites alfandegários, seguirá em aeronave da Azul para o aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio de janeiro", informou a nota.

O governo federal iniciou a vacinação contra a Covid-19 no Brasil nesta semana com apenas 6 milhões de doses da Coronavac.